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Teknoloji Otomatik iniş sistemli “HondaJet Elite II” piyasaya çıkıyor
Teknoloji

Otomatik iniş sistemli “HondaJet Elite II” piyasaya çıkıyor

Honda Motor, daha uzun menzilli ve otomatik iniş sistemine sahip popüler iş jeti “HondaJet Elite II” modelini piyasaya sürecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 13:01:00 -
Otomatik iniş sistemli "HondaJet Elite II" piyasaya çıkıyor

Jet uçak üreticisi Honda Aircraft şirketinin açıklamasına göre Japon firma, daha uzun menzilli ve otomatik iniş sistemli yeni iş jetini satışa sunacak. Önceki modele kıyasla daha büyük yakıt tankına sahip yeni model, 6.95 milyon dolarlık fiyat etiketine ve 2 bin 865 kilometre menzile sahip olacak. Seyir halinde hız kontrolüne yardımcı olmak amacıyla HondaJet Elite II’nin kanatlarına performans artırıcı yer rüzgarlığı eklendi. ABD havacılık otoritelerinden gerekli sertifikalandırmaların sağlanması sonrası yeni jetin müşterilere teslimatı kasım ayında başlayacak. Yeni modelde kullanıma sunulacak acil durumlarda otomatik iniş sistemi gibi otomasyon işlevleri, gelecek yıl sonuna dek uyarlanabilecek.

Honda Aircraft Üst Yöneticisi (CEO) Yamasaki Hideota, yaptığı açıklamada, “HondaJet Elite II, konfor ve stilin tüm cephelerinde kategorisinin sınırlarını zorlayacak” dedi.

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