Otomatik BES’te yenilikçi hizmetler

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ivme kazandıran Otomatik BES’te beşinci faz Temmuz ayı itibariyle başladı. 10-49 arasında çalışanı olan işletmeler de sisteme dahil oldu.

Sektördeki şirketler de Otomatik BES’te işverenlere birçok yenilik sunuyor. Bugüne kadar teknolojiyi işin içine katarak call center, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi gibi konularda lider ve yenilikçi bir vizyon belirleyen Vakıf Emeklilik de, Otomatik BES’te işverenlere sunduğu yenilikçi hizmetlerle sektörde öne çıkıyor.

Otomatik BES sürecinde müşterilerine; mobilden, web ortamından, çağrı merkezinden ya da yüz yüze danışmanları ile istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlıyor. Otomatik BES’e özel olarak kurduğu çağrı merkezi, WhatsApp şube ve tamamen online sistemler üzerinden yürütülen süreçleri ile sektörde yenilikçi adımlar atmaya da devam ediyor.