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Gündem Otogarlara akın yanlış! Virüs daha da yayılabilir
Gündem

Otogarlara akın yanlış! Virüs daha da yayılabilir

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, tam kapanma öncesinde büyükşehirlerden kaçış yaşandığına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 11:23:00 -
Otogarlara akın yanlış! Virüs daha da yayılabilir

 Resul Ekrem Şahan 

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, tam kapanma öncesinde büyükşehirlerden kaçış yaşandığına dikkati çekerek, tatil beldeleri ve memleketlere akın edenlerin taşıyıcı olarak ciddi risklere neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Enfekte hastaların şehirlerarası yolculukta bulaş riskini daha artırabileceğini kaydeden Dr. Çetin “Aslında vatandaşlarımızın bu illetten kurtulmamız için otogarlara akın etmek yerine kendini sıkıp evinde kalması gerekirdi. Şu anda tatil bölgelerine, memleketlerine akın edenler arasında taşıyıcı olanlar da var. Bunun bir tatil fırsatı değil, önlem olduğunu unutmamalı” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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