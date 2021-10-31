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Ekonomi Otogardaki bilet gişeleri kiraya verilecek
Ekonomi

Otogardaki bilet gişeleri kiraya verilecek

Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan Kdz.Ereğli İlçesi Belen Mahallesi 1 No.lu Sanayi Caddesi No:67/Z43 ve Z44’ de kayıtlı, Atatürk Şehirlerarası Otobüs terminalinde bulunan 2 adet Bilet Satış Gişesi ve Ofisinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 13:59:00 -
Otogardaki bilet gişeleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak , ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 250 TL karşılığında satın alması zorunludur.

 a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  

b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

İŞİN SÜRESİ:

Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih 2021-12/95 sayı ve 06.10.2021 tarih 2021-14/109 sayılı  kararlarına istinaden kiralama müddeti sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.

İhale  09.11.2021 Salı günü  saat  14.30‘da Zonguldak ili Kdz.Ereğli Belediyesi Encümeni Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No:39’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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