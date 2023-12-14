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Gündem Otogarda silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü
Gündem

Otogarda silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
2023-12-14 02:19:00 - 2023-12-14 02:40:24

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde iki grup arasında silahlı kavga yaşandı.

Gruplar arasındaki nedeni henüz bilinmeyen sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Taraflardan biri pompalı tüfek ile peş peşe ateş etti. Olayda, yüzüne saçmalar gelen yolculardan N.D. ve E.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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