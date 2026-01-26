Otoda rekorlar serisinin devamı, reel fiyatların düşüşü ve elektrikli araçların yükselişi ile geldi

2025 yılı, finansmana erişim zorlukları ve regülasyon kısıtlarına karşın, küresel pazardan Türkiye’ye düşük fiyatla yönlendirilen 0 Km araç stoklarına bağlı olarak düzenlenen agresif satış kampanyalarıyla, Otomotiv Pazarı’nda iki yıldır süregelen rekorlar serisinin devam ettiği bir yıl oldu.

Pazarın Temel Dinamiklerindeki Gelişmeler:

Avrupa Pazarı’ndaki daralmaya bağlı olarak arz fazlası 0 Km araçların düşük fiyatlarla Türkiye’ye yönlendirilmesiyle düzenlenen agresif satış kampanyaları

Global piyasalardaki gelişmeler çerçevesinde, Çinli markaların yeni modellerle ve düşük fiyatlarla pazara girişe devam etmeleri

Bu gelişmelere bağlı olarak, 0 Km filo satışlarında uygulanan yüksek indirim oranlarının etkisiyle, toplam satışlardaki filo payının sektör temsilcilerinin ifadesine göre %25’lerden %35 seviyesinin üzerine çıkması

Belirtilen etkilerle, Otomotiv Sektöründe 2024 yılında 4,8 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2025’te 7,7 milyar dolara yükselmesi ve buna bağlı olarak, toplam satışlardaki yerlilik oranının ise bugüne kadar en düşük seviye olan %29’lara gerilemesi

Elektrikli araçların payı geçen yıla göre %82,3 artışla %17,7’ye yükselirken, %62,7 büyüme gösteren hybrid araçlarla birlikte toplam satışlardaki payının %45’e yükselmesi

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise; SUV araçların satışları geçen yıla göre %21 artışla toplam satışlar içerisinde payının %61,9’a yükselmesi

ÖTV düzenlemelerinin, firmalar tarafından düşük fiyatlamanın sürdürülmesi şeklinde yönetilmesi

Pazarda Segment, Ürün ve Fiyatlama Bazında Dikkat Çeken Gelişmeler:

2025 yılı, özellikle 0 Km otoda Mart ayından itibaren genel olarak her ay, yine rekorlar yılı olan 2024 yılının aynı dönemine göre yeniden rekorların kırıldığı bir dönem olmuştur. Aralık ayında ise 191.620 adetle tüm zamanların aylık satış rekoru kırılmıştır. Yılın sonunda toplam satış rakamı 1.368.400 adete ulaşarak rekorlar serisi üçüncü yılda da sürdürülmüştür.

İkinci el pazarında, 15 yaş ve 350.000 km’ye kadar olan segmentte satışlar yıl genelinde %7 artmıştır.

Bu büyümede etkili olan düşük fiyat seviyelerinin 2. El Oto fiyatlarına etkisi incelendiğinde ise; SUV ve B-C-D-E segmentindeki 2. El Oto fiyatlarının Tüketici Fiyat Endeksi artışının oldukça altında gerçekleşmiştir.

Euro bazlı 2. El Oto fiyat endeksi incelendiğinde ise; 2023 yılında en yüksek seviye olan 130 seviyelerinden 2024 yılı sonunda 100’lü seviyelere inerek köpüğün giderildiği düşünülürken 2025 yılı sonunda endeksin 80’li seviyelere düşerek dengelendiği görülmektedir. Bu gelişme, Çinli markaların en çok giriş yaptığı SUV segmentinde çok daha bariz şekilde hissedilmiştir.

Finansmana Erişim:

Finansmana erişim zorluğu ve kısıtlayıcı regülasyonlara rağmen, hem 0 Km hem de 2. El Oto satışlarında gerçekleşen artışta, 2025 yılı genelinde yatırımcısına TÜFE ile indirgendiğinde reel olarak %51,8 ile en çok kazandıran altın ve yüksek mevduat gelirlerine bağlı refah etkisinin yönlendirici olduğu gözlemlenmiştir.

Diğer önemli bir gelişme ise; bireysel alıcıların taşıt kredilerindeki enflasyonla eriyen regülatif kredilendirme tutarlarını aşmaya yönelik alternatif yöntemlere yönelmesidir. Alternatif kredilendirme yöntemleri ise; kredi kartına taksitlendirme, finansal sistem dışı senetli kredi sistemleri ve tasarruf finansman şirketleri yöntemleri olarak öne çıkmıştır.

Rapordaki verilere göre;

2025'te İkinci El Otomobilde, Talebin Öne Çekilmesiyle Yılın Tamamında 2024 Yılına Göre Daha Dengeli Bir Seyir İzlendi!

2025 yılı ikinci el otomobil pazarı, klasik yıl sonu yoğunluğu kalıbından ayrışarak, talebin yılın ilk yarısında öne çekildiği bir yapı sergiledi. Özellikle ilkbahar aylarında alım kararlarının erkene alındığını gözlenirken, yaz ayları ile birlikte, 0 Km’deki agresif satış kampanyalarının etkisiyle piyasa yüksek tempolu büyümeden yatay seyre evrilerek Aralık ayında, yılsonu etkisiyle yeniden toparlanıp dengeli bir seyirle yılı kapattı.

İkinci El Elektrikli Araç Pazarında 2025 Boyunca Yükseliş Görüldü!

2025 yılı, ikinci el elektrikli araç pazarında, 0 Km otodaki radikal büyüme trendi paralelinde, satışların yıl geneline yayılan istikrarlı bir büyüme eğilimi sergilediği bir dönem oldu. Yılın başında sınırlı hacimlerle ilerleyen pazar, ilkbahar aylarından itibaren ivme kazanarak yaz aylarında güçlü seviyelere ulaştı. Son çeyrekte güçlenen satışlarda Aralık ayında sınırlı bir geri çekilme yaşansa da, ikinci el elektrikli araç pazarında talebin kalıcı biçimde genişlediğine işaret etti.

Hafif Ticari Araç Pazarında 2025’te Yılın İlk Yarısı Güçlü Geçti, İkinci Yarıda Dengelenme Öne Çıktı!

2025 yılı hafif ticari araç pazarı, toplam 676.819 adetlik satış hacmiyle bir önceki yıla göre yaklaşık %5 büyüme ile tamamlandı. Bu artışta, yılın ilk aylarında oluşan güçlü talep belirleyici rol oynadı. Yıl geneline bakıldığında, 2025’in hafif ticari araç pazarında ilk yarısı güçlü, ikinci yarısı daha dengeli geçen bir yıl olduğu görüldü.

2025’te İkinci El Araç Fiyatları Enflasyonun Gerisinde Kaldı!

2025 yılında ikinci el fiyatları, genel olarak TÜFE artışının altında kalarak reel bazda sınırlı bir değerlenme sergiledi. Yıl içinde kısa süreli yükselişler görülse de, fiyat artışları yıl geneline yayılan güçlü ve istikrarlı bir trend oluşturmadı. 2025, ikinci el otomobil pazarında fiyat artış hızının düştüğü, reel kazancın sınırlı kaldığı bir yıl olarak öne çıktı.

2025’te İkinci El Pazarında Talep Genç Araçlara Kaydı!

2025 yılı boyunca ikinci el otomobil pazarında yaş dağılımında belirgin bir yapısal değişim yaşandı. Yılın başında %19 olan 0–3 yaş araçların pazar payı, yıl sonuna doğru artarak Aralık ayında %29’a ulaştı ve alıcı tercihlerinin daha yeni araçlara kaydığını gösterdi. Orta yaş segmentlerde talebin daha dengeli ilerlediği görülürken en belirgin düşüş, Aralık ayında %26’dan %21’e kadar gerileyen 12–15 yaş araçlarda gerçekleşti.