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Otobüsten 19 Mayıs konserine vatandaşlar balkonlarından eşlik etti

19 Mayıs Gençlik Otobüsü bando ve müzik eşliğinde Bursa sokaklarında tur atarak, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:14:52 -
Otobüsten 19 Mayıs konserine vatandaşlar balkonlarından eşlik etti

19 Mayıs Gençlik Otobüsü bando ve müzik eşliğinde Bursa sokaklarında tur atarak, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.


Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan iki tane 19 Mayıs Gençlik Otobüsü Nilüfer sokaklarında vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Bando takımı eşliğinde Bursalıların bayramını kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i vatandaşlar da cam ve balkonlarından selamladı. Bir diğer otobüste ise bir ses yarışmasında birinci olan Alkan Dalgakıran, şarkılarıyla camlara ve balkonlara çıkan Nilüferlileri coşturdu.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ben bütün gençlerin ve ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Bugün korona virüsü nedeniyle, evlerimizdeyiz. Ama biz Nilüfer Belediyesi olarak bayramın coşkusunu otobüslerle organize ederek vatandaşlarımız da balkonlarında bize eşlik ederek kutlamayı düşündük. Bugün Atatürk’ün Samsun’a ilk adımını attığı ve ulusal egemenliğimizin başladığı, özgürlüğün bağımsızlığın başladığı tarihtir. Dolayısıyla herkesin bayramını tekrar kutluyorum” dedi.

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