Otobüste panik! Elindeki tüpü yere düşürünce dehşet dolu anlar yaşandı

Bingöl’de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Bir yolcunun elindeki oksijen tüpünün yere düşerek gaz kaçırması, hem diğer yolcuları hem de otobüs şoförünü endişeye sevk etti.

Olay, sabah saatlerinde şehir içi bir hatta çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir yolcu elinde taşıdığı oksijen tüpüyle otobüse bindi. Ancak, hareket halindeki otobüste yolcunun elinden kayan oksijen tüpü yere düştü ve gaz kaçırmaya başladı.

Oksijen tüpünden çıkan gazı fark eden diğer yolcular büyük bir panik yaşadı. Yolcular, otobüs henüz durmamışken kapıya yönelerek araçtan inmeye çalıştı. Bu sırada ne yapacağını şaşıran sürücü, otobüsü güvenli bir noktada durdurarak hemen kapıları açtı. Sürücü ve yolcular hızla otobüsten inerek güvenli bir mesafeye çekildiler. Otobüste yaşanan bu panik anları, araçta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.