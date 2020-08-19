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Yerel Otobüste maske kavgası! Şoföre tokat attı
Yerel

Otobüste maske kavgası! Şoföre tokat attı

Bursa’da bir yolcu ile şoför arasında maske takma kavgası çıktı. Araca binen yaşlı adam, bir süre atıştığı şoföre seyir halindeyken tokat ve yumruk attı. O anlar araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:59:00 -

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda tehlikeli bir tartışma yaşandı.

Otobüse binen 72 yaşındaki S.Ö.’yü, İ.A. isimli otobüs şoförü maskesini takması yönünde ikaz etti. Maskesi çenesinde olan S.Ö., şoförün de maskesinin çenesinde olduğunu işaret etti.

Ardından otobüs şoförü ile yaşlı adam arasında tartışma çıktı.

Yaşlı adam koltuğuna oturduktan sonra da atışma devam edince gerilim yükseldi.

Ayağa kalkıp şoförün yanına gelen S.Ö. önce tokat, ardından yumruk attı.

Saldırının ardından şok yaşayan şoför İ.A. otobüsü yol kenarına alarak aracı durdurdu ve durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Tartışmanın yaşandığı Ulubatlı Hasan Bulvarı’na gelen polis ekipleri S.Ö.’yü gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise şoför İ.A.’yı hastaneye götürdü. İ.A.’nın taburcu edildiği öğrenildi.

Olay hakkında konuşan S.Ö., “Otobüse bindiğimde maskem çenemdeydi. Şoför beni maske konusunda uyardı." dedi. Şoförün uyarısının ardından maskesini taktığını söyleyen S.Ö. Ancak tartışmanın sürdüğünü ve kendisinin de bir sinirle şoföre vurduğunu söyledi.

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