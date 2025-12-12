  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Asgari ücret toplantısı öncesi önemli açıklamalar: Toplumsal refah artışı için ne gerekiyorsa yapacağız

Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar açıklaması! 'Dolar kuru 10 lira değişecek'

DEM Parti: Suriye’deki Kürtlerin hakkını da Türkiye savunsun!

ABD’nin yeni filosu ne için hazırlandı! Bakanlığın 6 uçak hamlesi gündem oldu

Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.

Dünyanın en tehlikeli kaçakçılarından biri: Bulup ihbar edene 5 milyon dolarlık ödül

Meriç’ten Çakmak Barajı’na su akışı başladı! Edirne’de stratejik adım

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

İmamoğlu cephesinde şok rakamlar! Dilek İmamoğlu’nun danışmanına aylık 340 bin TL maaş

Yeni asgari ücret için masada hangi rakamlar var? 2026 asgari ücret zam oranı kaç olacak? Komisyon ilk kez bir araya geliyor
Yerel Otobüste korku dolu anlar: Elinde satırla saldırdı!
Yerel

Otobüste korku dolu anlar: Elinde satırla saldırdı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde otobüste tartışmaya başlayan tartışma kavgaya dönünce, taraflardan biri otobüsü satırla bastı. Korku dolu anlar kameraya yaşadı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde otobüste tartışmaya başlayan iki yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Artan tansiyon sonrası kavgaya tutuşan şahıslardan biri otobüsün içini satırla basıp, tartıştığı kişinin üzerine savurdu. Ciddi yaralanmaktan kıl payı kurtulan kişi ve otobüsteki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bir halı saha kavgası 2 şehri karşı karşıya getirdi! Giriş çıkışlar durdu
Bir halı saha kavgası 2 şehri karşı karşıya getirdi! Giriş çıkışlar durdu

Gündem

Bir halı saha kavgası 2 şehri karşı karşıya getirdi! Giriş çıkışlar durdu

Alacak verecek kavgası kanlı bitti
Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Yerel

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23