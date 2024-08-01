Otobüsleri geçtik, şimdi şehir hatları vapurları da arızaya başladı
İBB’ye bağlı şehir hatları da İETT gibi yolcuları mağdur etmeye başladı. Sefer sırasında arızalanan vapurun yolcuları, denizin ortasında başka vapura aktarıldı.
Elinin değdiği her yeri çürümeye terk eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaş, iş bilmez elemanları, otobüslerden sonra da vapur ulaşımını da bozmaya başladı.
Bugün öğle saatlerinde İBB iştiraki olan Şehir Hatları’na bağlı bir vapur, sefer sırasında arızalandı.
Vapurdaki yolcular, denizin ortasında başka bir vapura aktarıldı.