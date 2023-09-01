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Gündem Otobüs tıra arkadan çarptı: Sürücü ve muavin hayatını kaybetti
Gündem

Otobüs tıra arkadan çarptı: Sürücü ve muavin hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-01 14:40:00 -
Otobüs tıra arkadan çarptı: Sürücü ve muavin hayatını kaybetti

Adana'da, tıra arkadan çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ve muavini hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı.

Giresun- Hatay seferini yapan Mustafa Erden idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YY 320 plakalı yolcu otobüsü, Adana- Pozantı otoyolu Soğukpınar mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kalsit yüklü 51 ACV 753 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü Erden ve muavin Müslüm Berçin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 12 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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