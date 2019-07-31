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Otobüs şoförü geç kalınca belediye başkanı bakın ne yaptı

Elazığ'ın Mollakendi ilçesi beleye başkanı Mehmet Enis Doğan, Mollakendi- Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün gecikmesi üzerine direksiyonun başına geçti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:12
Otobüs şoförü geç kalınca belediye başkanı bakın ne yaptı

Elazığ'da Mollakendi Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Enis Doğan, Mollakendi- Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün gecikmesi üzerine direksiyona geçip, aracı kullandı.

Elazığ'a yolcu götürecek belediye otobüsünü kullanacak şoförün gelmediğini duyan Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, durağa gitti. Sürücüsünün seferine geciktiği ve başka şoförün olmadığı iletilen Doğan, otobüsün direksiyonuna geçti.

Yolcuların mağdur olmaması için aracı kullanan Başkan Doğan'ı direksiyonda görenler şaşırdı. Otobüsteki yolculuk ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Başkan Mehmet Enis Doğan, yolcuları bekletmemek için direksiyona geçtiğini belirterek, "Şoför, seferine geç kaldı. Yolcuları bekletmek olmazdı. Sefer yapan otobüsün başka şoförü olmadığı bilgisi bana iletildi. Ben de oraya giderek otobüsü kullandım. Bizler vatandaşa hizmet etmek için buradayız" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:12
  1. Elazığ
  2. Enis Doğan
  3. Mollakendi Belediye Başkanı Enis Doğan

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