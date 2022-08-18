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Yerel Otobüs kazasında 'deli bal' iddiası!
Yerel

Otobüs kazasında 'deli bal' iddiası!

Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kaza sonrası otobüs şoförü kahvaltıda yediği deli baldan ötürü fenalaştığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 19:41:00 -
Otobüs kazasında 'deli bal' iddiası!

Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kaza sonrası otobüs şoförü kahvaltıda yediği deli baldan ötürü fenalaştığını iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan O.N.K’nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca arkadan çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bazıları uzun uğraşlar sonrası itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan otobüs şoförü O.N.K. polise verdiği ilk ifadesinde sabah kahvaltıda "Deli Bal" yediğini ve bu nedenle kaza anı fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Düzce’de geçtiğimiz günlerde deli bal yiyen ayının kendinden geçtiği anlar cep telefonu kameralarına yansımış, deli bal yiyen ayı ulusal ve uluslararası basında uzun süre gündemde kalmıştı.

DELİ BAL NEDİR?

Asi ve hırçın özelliğiyle bilinen deli bal balı, arıların ve ormanların gözde bitkisi olan, genelde mor renkli bir görünümdeki deli bal çiçeği toplanarak elde edilir. Kahvaltılarımızda da yer verdiğimiz diğer ballara göre daha acı tadıyla ve koyu kızıla çalan renginden dolayı diğer ballardan ayrılır.
Acı balın içinde yer alan grayanotoksin maddesi zehirlenmeye neden olmaktadır. Belirtileri şunlardır; kalp ritmi bozukluğu, boğazda yanma, deride ve gözde kızarma, bulantı, kusma, ağız ve burunda kaşınma, tükürükte artış, bulanık görme veya geçici körlük, baş ağrısı ve dönmesi, ishal, tansiyon düşüklüğü, bilinç kaybı.

 

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