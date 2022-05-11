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Gündem Otobüs kamyonla çarpıştı: 30 kişi yaralandı
Gündem

Otobüs kamyonla çarpıştı: 30 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 20:32:00 -
Otobüs kamyonla çarpıştı: 30 kişi yaralandı

Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya giden işçileri taşıyan 45 J 6405 plakalı otobüs, Bağyurdu OSB kavşağı yakınında demir profil yüklü 45 LT 505 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan profiller otobüsün camından içeri girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, yaralanan 30 işçi, Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan işçilerin bulunduğu otobüste sıkışanların kurtarılması için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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