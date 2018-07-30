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Otobüs firmasında skandal! Anne ile çocuğu yolun ortasında bıraktılar

Şehirler arası seyahat eden bir bir firmanın yolcu otobüsünde istifra eden çocuk ile annesi, araçtan indirilip yol ortasında bırakıldı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:49
Otobüs firmasında skandal! Anne ile çocuğu yolun ortasında bıraktılar

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Burhaniye'ye seyahat eden Arzu Gündüz'ün (40) küçük oğlu Selahattin Tuna (8), otobüste fenalaşarak istifra etti.

Bunun üzerine anne küçük çocuğunun üstünü değiştirmek için muavinden yardım istedi. Otobüste bulunan muavin ise Gündüz'e bir kova su getirerek otobüsü temizlemesini istedi. Arzu önce oğlunun üstünü değiştireceğini söyleyince otobüs şoförü ve muavin, Arzu Gündüz ve iki oğlu Selahattin Tuna ile Şaban Fırat Gündüz'ü (11) otobüsten indirip yol ortasında bıraktı. Sabahın erken saatlerinde yolda kalan aile mağdur olduklarını dile getirdi. Otobüs terminalinde baygın şekilde yatan küçük Tuna'yı İHA muhabirleri hastaneye götürdü. Selahattin Tuna Gündüz'ün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Mağdure anne Arzu Gündüz, "Otobüste oğlum kusmaya başladı. Muavine ben de temizliğe yardımcı olurum dedim. Bana bir kova su getirdi, çocuğumun elini yüzünü yıkayayım dedim. Çünkü çocuğum hâlâ kusuyordu. İnşallah oğlumun ciddi bir şeyi yoktur. Yazık günah. Acınası bir durumdayız. Eşim beni buradan almaya gelecek. Firmadan da şikayetçiyim. Yazık, başka söyleyecek söz yok" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:49
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. Şehirlerarası otobüs
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  6. yol ortasında bıraktılar

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