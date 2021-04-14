Otobüs firmaları: Eski günlerimizi mumla arıyoruz

Batman’dan birçok şehir ile karşılıklı olarak otobüs seferlerinin merkezi konumunda olan Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali, bugünlerde sessizliğe bürünmüş durumda.

Firma temsilcileri, salgının başlamasıyla her geçen gün yolcu kaybına uğradıklarını, çoğu seferleri 5 veya 10 yolcuyla yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Coronavirus nedeniyle otobüs sefer sayılarında yüzde 70 oranında bir azalma meydana geldiğini, yolcu bulmakta zorluk çektiklerini belirten firma temsilcileri, böyle devam etmesi halinde kapanma noktasına geleceklerini kaydetti.

“Seyahat edecek yolcu yok”

Salgın sürecinde en çok etkilenen firmalar arasında olduklarını söyleyen firma yetkilisi Ömer Akar, “Salgından önce bu aylarda işlerimiz iyiydi. Salgının başlamasıyla işlerimiz bir ara durdu, ardından yarı yarıya yolcu almakla başladık. Sonra ise yüzde 50 sınırı kalktı ama işlerimizde durma noktasına geldi. Seyahat edecek yolcu yok. Başka illerde çalışmak isteyenler var ama iş olmayınca kimse gidemiyor. Otobüs ücretlerini düşürmemize rağmen yine de gidip gelen yok.” dedi.

“Uçak ile otobüs fiyatları arasında çok fark var”

Salgından önce 12 çalışanlarının olduğunu ifade eden Akar, şöyle devam etti: “Şu anda iki kişi ile çalışıyoruz. Eski çalışanlarımızı çalıştırmak istiyoruz ama iş yok. Uçak fiyatları ile otobüs fiyatları arasında çok fark var. Devlet uçak firmalarına verdiği desteği bize vermiyor. Bu sektör çok önemli ve ölmek üzere, bunun için destek talebinde bulunuyoruz.”

“Böylede devam ederse araçlarımızı otoparka çekeceğiz”

Yolcu sayılarının salgından ötürü çok düştüğünü belirten bir diğer firma yetkilisi Bahattin Yaşar ise şunları söyledi:

“Salgından dolayı iş yapamayacak duruma geldik. Salgından dolayı turizm, tatil ve giden gelen yolcular yok. Mecbur olan veya resmi işlemlerini halletmek isteyen insanlar il dışına otobüsle gidiyor. 2019 yılının çok altında iş yapıyoruz. İşlerimiz böyle giderse kapanma noktasına geleceğiz. Personel sayımızı her geçen gün azaltmak zorunda kalıyoruz. Geçen yıl 10 çalışanken şu anda 5 kişi ile çalışıyoruz. Şehirlerarası Otobüs Terminalleri gittikçe kan kaybediyor. Böylede devam ederse araçlarımızı otoparka çekip servisleri iptal etmeyi düşünüyoruz.”

“4 tane otobüsümüzü satmak zorunda kaldık”

Eski işlerini mumla aradıklarını ifade eden firma yetkilisi Erkan Alın da “Şu anda işlerimiz yok. Pandemiden dolayı önceleri yüzde elli kapasite ile çalışıyorduk, yani 46 kişilik otobüse 23 kişi biniyordu. Şu anda ise her arabada 5 veya 6 yolcu ancak oluyor. Şu anda İstanbul 220 lira, Ankara 170 lira ve Antalya 170 lira alıyoruz. Bütün otobüs firmaları kan ağlıyor. Eski işimizi mumla arıyoruz. Bir yıldır firma çalışanları doğru dürüst evlerine ekmek götürmemişlerdir. Yolcu olmadığından dolayı 4 tane otobüsümüzü satmak zorunda kaldık. Salgın sürecinde hiçbir yetkili otobüs sektörüne bir destek eli uzatılmadı.” ifadelerini kullandı.

“Bir haftadır sefere çıkamıyoruz”

Otobüs kaptanı Cebrail Orhan ise şunları söyledi: “Yolcu olmaması ve maddi sıkıntıdan dolayı otobüs firmalarında çalışan birçok arkadaşımız işten ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda Diyarbakır’dan Batman’a geldim ve buradan Giresun’a sefer yapacağım ama toplamda 4 yolcum var. Perişan haldeyiz ve maaşlarımızı bile alamadığımızdan evimize ekmek götüremiyoruz. Otobüs camiası olarak çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen bir hafta evde kalıp sefere çıkamıyorum. Bunun nedeniyse yolcu olmamasıdır. Yetkililerden bu durumumuza bir el atmalarını istiyoruz.”