Otobüs durağına silahlı saldırı: 7 ölü
Venezuela'nın kuzeyindeki Bolivar eyaletine bağlı San Felix kentinde bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü.22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:26
Venezuela polis yetkililerinden yapılan açıklamada, San Felix kentindeki otobüs durağında bekleyenlere, hareket halindeki kamyondan kimliği bilinmeyen kişilerce uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, 4 kişinin olay yerinde, 3 kişinin de hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.
Çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıda yaralılar arasında bir anneyle 2 yaşındakibebeğinin de bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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