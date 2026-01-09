Otobüs daha 1 metre gitmeden kaza yaptı: Şoför öldü, muavin yaralandı
Edirne’de sürücüsünün geri gitmek isterken ileri vitese taktığı otobüsün otogarda yanlış hareket ederek çarptığı yedek şoför M.A. hayatını kaybetti, muavin Ü.C. ise yaralandı.
Edirne Otogarı'ndaki perondan ayrılmak için geri manevra yapmak isteyen otobüsün şoförü O.B., aracı yanlış vitese aldı. İleri hareket eden otobüs, önde duran yedek şoför M.A. ve muavin Ü.C.'yi ezdi. M.A. ağır, Ü.C. hafif yaralandı. Sağlık ekipleri gelene kadar M.A.'ya çevredeki bir sağlık görevlisi kalp masajı yaptı.
Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.A., hayatını kaybetti. Ü.C.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Otobüs şoförü O.B. polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.