Otobüs biletlerinde iade devrimi: 12 saat kala iptal edene tam iade

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Otobüs biletlerinde iade devrimi: 12 saat kala iptal edene tam iade

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan köklü değişiklikleri açıkladı. 16 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, şehirler arası otobüs yolculuklarında yolcu hakları genişletilirken, sektördeki denetimler de sıkılaştırıldı.

Yeni yönetmelikle birlikte yolcuların bilet iptal süreçlerinde yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor:

  • 12 Saat Kuralı: Sefer saatine 12 saat kalana kadar yapılan iptallerde, bilet ücretinin tamamı yolcuya iade edilecek.
  • Açık Bilet Zorunluluğu: Sefer başlayana kadar başvuran yolcular için "açık bilet" düzenlenmesi firmalar için zorunlu hale getirildi.

Kurye ve lojistikte dijital dönem

Bakan Uraloğlu, taşımacılık sektöründe dijitalleşmenin hız kazanacağını belirterek şu detayları paylaştı:

  • UETS Zorunluluğu: Tüm yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kullanımı 1 Ocak 2027 itibarıyla zorunlu olacak.
  • Kurye Düzenlemesi: Kargo firmalarının kurye gönderisi taşıması durumunda mevzuata uyumu şart koşulurken; SRC Kurye ve Kurye Faaliyet Belgeleri için son tarih 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.

Terminal ve turizm taşımacılığında yeni kurallar

Yönetmelik kapsamında terminal yoğunluklarından turizm taşımacılığına kadar birçok alanda yeniliğe gidildi:

  • Ek Terminal Alanları: Terminallerde yer bulunamadığı durumlarda, yerel makamların tahsis edeceği alanların kullanılmasına yasal zemin oluşturuldu.
  • Turizmde Yerli Araç Teşviki: Yerli Malı Belgesi’ne sahip otomobillerin turizm taşımacılığında kullanılması teşvik edilecek.
  • Trafik Güvenliği: Muayenesi olmayan araçların yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek.

Kayıt dışı taşımacılığa ağır yaptırım

Kuralsız ve kayıt dışı faaliyet gösterenlere yönelik cezalar kademeli olarak artırıldı. Yeni sisteme göre uygulanacak idari para cezaları şu şekilde:

İhlal Sırası

Ceza Miktarı

1. İhlal

21.333 TL

2. İhlal

42.666 TL

3. İhlal

106.665 TL

4. İhlal

213.330 TL

5. İhlal

Yetki Belgesi İptali

Bakan Uraloğlu, bu düzenlemelerle hem yolcu güvenliğinin hem de sektördeki hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılacağını vurguladı.

Vahap

Aynı kural uçak biletlerinde niye yok gücünüzmü yetmedi.
