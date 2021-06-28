Bayramdan önce otobüs biletleri ucuzlar mı? Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde şehirlerarası ulaşım için de seyahat izin belgesi gerekiyordu. Kısıtlamalar sebebiyle otobüs biletleri yükselişe geçti. Peki, bayram öncesi bilet fiyatları ucuzlar mı?

Otobüs biletleri ne kadar güncel | En uygun otobüs bileti fiyatları

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma ve seyahat yasağı sona erecek. Ayrıca 1 Temmuz’da şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda yüzde 50 kapasite kuralı kalkacak. Bu sebeple otobüs bileti fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Seyahat kısıtlamasına ilişkin Kademeli Normalleşme Genelgesi’nden şu ifadeler yer alıyor:

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.

Güncel otobüs bileti fiyatları

İstanbul-İzmir arası otobüs biletleri 139 ile 225 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-Antalya arası otobüs biletleri 160 ile 220 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-Trabzon arası otobüs biletleri 200 ile 240 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul-Adana arası otobüs biletleri 140 ile 240 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Ankara-Trabzon arası otobüs biletleri 70 ile 140 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Ankara-Kars arası otobüs biletleri 130 ile 150 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İzmir-Rize arası otobüs biletleri 200 ile 250 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.