Otobüs biletleri için yeni tavan fiyatlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 12 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme sonrasında karayolu taşımacılığında tavan ücretler 70 ila 375 Lira arasında olacak.

En yüksek bilet fiyatı 375 lira’ya çekildi

Önceki düzenlemede 101-115 km mesafelik en düşük otobüs bileti fiyatı için tavan 100 Lira iken yeni düzenlemede bu rakam 70 Lira’ya; 2001 ve üzeri km için 500 TL olarak belirlenen en yüksek otobüs bileti tavan fiyatı 375 TL seviyesine çekildi.

Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 Lira olan tavan fiyat 110 Lira’ya, 901-1000 kilometrelerde 250 Lira olan tavan ücret de 185 Lira’ya düştü.

Böylece, tavan ücretin belirlenmesiyle en fazla 160 Lira’ya satılabilen İstanbul-Ankara hattı biletlerinin fiyatı en fazla 120 Lira olacak.