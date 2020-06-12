Otobüs bileti tavan fiyatında indirim geliyor

Bakanlık, kilometre esasına göre belirlenen tavan ücretlerin yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ taslağı hazırladı. Tebliğin yayınlanmasıyla 14 Mayıs’ta uygulanmaya başlanan tavan ücretler vatandaşların yararına yaklaşık yüzde 30 düşürülecek. Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düşecek. Böylece, tavan ücretin belirlenmesiyle en fazla 160 liraya satılabilen İstanbul-Ankara hattı biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak.

“Tavan fiyat uygulaması kalkabilir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirterek, beklenen sonuçları almaları nedeniyle yeni bir düzenlemeye gideceklerini bildirdi. Vatandaşların haklarını korumak için gereken tüm düzenlemeleri geciktirmeden yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu “Bu tebliği de yayımlayarak vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlayacağız. Hatta sürecin seyrine göre mevcut tebliğin 31 Temmuz’dan önce yürürlükten kaldırılması ve tavan-taban fiyat uygulamasına son verilmesi de mümkün” dedi.