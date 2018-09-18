Otobüs bileti satın alırken dikkat etmeniz gereken 7 önemli bilgi

Karayolları ulaşım ağının gelişmesiyle birlikte ülkemizdeki otobüs firmaları sayısında da artış görülmektedir. Daha keyifli ve rahat bir yolculuk için yüzlerce farklı firma içerisinden kendinize en uygun olanı seçmeniz gerekmektedir. Ayrıca otobüs bileti alırken kişisel bilgilerinizin doğruluğu ve ihtiyacınıza uygun olarak sunulan hizmetleri seçmeniz oldukça önem taşımaktadır.

1- Güvenilir Sitelerden Bilet Almak



İnternet üzerinden otobüs bileti satın alırken en önemli kriterlerden biri satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz web sitesinin güvenilir bir site olmasıdır. Satın alma işlemi gerçekleştirilirken gerek kişisel bilgilerinizin gerekse kredi kartı bilgilerinizin güvenliği açısından alışverişi gerçekleştirdiğiniz sitenin gerekli güvenlik sertifikalarına ve 3D ödeme sistemine sahip olup olmadığını kontrol edin. Güvenli bir alışveriş deneyimi için ülkemizde 2006 yılından beri hizmet vermekte olan bilet satış sitesi Biletall.com’u tercih edebilirsiniz.

2- Güneşin Yönüne Göre Bilet Alın



Otobüs yolculuklarındaözellikle yaz günlerinde güneş oldukça rahatsız edici olabilir. Daha rahat ve konforlu bir yolculuk geçirmek için otobüs biletinizi almadan önce güzergahınızın yönüne göre güneşin geliş açısını tayin ederek koltuğunuzu satın alın. Biletall.com’un https://www.biletall.com/otobus-bileti sayfasından yapacağınız otobüs seferlerinde güneşin seyahat boyunca yoğunlukla hangi taraftan vuracağını görebilirsiniz. Böylece yolculuğunuz boyunca güneşten rahatsız olmayacak ve yolculuğunuzun tadını çıkaracaksınız.

3- Kampanyaları Takip Edin



Otobüs bileti firmaları artan rekabet nedeniyle yıl içerisinde çeşitli kampanyalar gerçekleştirmektedir. Ayrıca bilet satış siteleri de çeşitli kampanyalar ve çekilişler ile birlikte müşterine indirimler, hediye biletler sunabilmektedir. Biletinizi almadan önce bu kampanyaları mutlaka araştırın ayrıca yıl içerisindeki kampanyaları kaçırmamak için hizmetinizden memnun kaldığınız firma ve web sitelerini sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz.

4- Sefer Saati ve Gününü Kontrol Edin



Kendinize uygun olan güzergahta sefer saati ve sefer gününü belirledikten sonra bilet satın alma işleminizin hemen ardından doğru tarih ve saate bilet aldığınıza emin olun. İnternet üzerinden satın alınan biletlerde özellikle gece yarısı gerçekleşen seferlerde tarih doğruluğunu tekrar kontrol etmek oldukça önemlidir. Aksi durumlarda bir önceki ya da bir sonraki güne bilet almış olabilirsiniz.

5- Kişisel Bilgilerin Doğruluğu

Otobüs seyahatlerinizde kişisel bilgilerinizi doğru bir şekilde belirtmek oldukça önemlidir. Otobüs firmaları ve acenteler sizlerle bu bilgiler üzerinden iletişim sağlamaktadır. Bu nedenler seyahat sırasında olumsuzluklar yaşamamak için bu bilgileri doğru olarak belirtmek ve ardından bilgilerin kontrolünü sağlamanız gerekmektedir.

6- Servis Olanakları ve İptal Hakkı

Şehirlerarası seyahatlerinizde firma tarafından sunulan ücretsiz servisler seyahatiniz ardından şehir içi ulaşımınızı oldukça kolaylaştırmaktadır. Genel olarak büyük şehirlerde aktif olarak sunulan servis hizmetinin güzergahınızda sunulup sunulmadığını mutlaka kontrol edin.

Son olarak planlarınızda oluşabilecek aksilikler sebebiyle satın aldığınız otobüs biletiyle birlikte iptal hakkına sahip olmak büyük önem taşımaktadır. Yasal düzenlemeler firmaların en az otobüs hareket saatinden 24 saat öncesine kadar bilet ücretinin tamamını iade ederek iptal gerçekleştirmek ya da 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemelerini zorunlu kılmaktadır. Biletall.com aracılığı ile satın almış olduğunuz otobüs biletlerinde ise sefer saatine 1 saat kala bile iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

7- Sefer Sırasındaki Hizmetler

Firmalar arasında artan rekabetle birlikte internet erişimin kolaylaşması ve akıllı cihazların kullanımının artması otobüs içi hizmetlerde farklı seçeneklerin sunulmasına olanak kılmaktadır. Çoğu firma koltuk arkası tabletler ile birlikte canlı televizyon yayını, filmler, internet erişimi, oyunlar ve kablosuz internet hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte elektronik cihazlarınızı şarj edebileceğiniz priz, kulaklık ve seyahat ikramları da sefer sırasındaki hizmetler arasında yer almaktadır. Otobüs biletinizi almadan önce bu hizmetlerin neler olduğuna ve hangi olanaklara sahip olduğunuzu mutlaka teyit edin.