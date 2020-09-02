Acil işler için uçak seyahati tercih edilse de genellikle ülkemizde otobüs biletlerine ilgi daha yüksek. Otobüs biletlerinin uçak bilet fiyatlarından uygun olmasının yanı sıra yolcuların otobüslerde daha çok bagaj taşıyor olması da tercih sebeplerinden. Özellikle yaz aylarını memleketlerinde geçirenler ve kışlık erzaklar hazırlayanlar otobüslerle hazırladıklarını büyükşehirlerde ki ikametgahlarına taşıyor. Pek çok kişi artık şubelerden değil internet üzerinden otobüs bileti almayı tercih ediyor. Bunun sebebi ise internette kampanyalı biletlerin yer alması… Peki, online otobüs bileti nasıl alınır?

Online otobüs bileti

Otobüs bileti alacak olanlar internette sık sık “Online otobüs bileti satın al” konusunu araştırıyor. Online otobüs biletleri otobüs firmalarının internet sitelerinden ve bilet satan internet sitelerinden temin edilebiliyor.

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Otobüs firmaları sık sık kendi internet sitelerinde kampanyalı bilet satışı yapıyor. Ayrıca bazı internet siteleri uçak ve otobüs bileti satışı yapıyor. Bilet fiyatları ise gidilecek yere göre değişiyor.

Otobüs biletleri ne kadar?

Otobüs bileti satın alacak olanlar fiyat karşılaştırması yapıyor. Otobüs bilet fiyatları tercih edilen koltuk ve gidilecek kilometreye göre değişiyor. Otobüs firmaları arasında da küçük meblağlarla farklı fiyatlar uygulanabiliyor.

En iyi otobüs bileti sitesi

Otobüs bileti satın alacak olanlar hangi internet sitesini tercih etmeleri gerektiğini araştırıyor. Arama motoruna otobüs bileti satın al yazdığınızda onlarca site karşınıza çıkacak. Bilet alacağınız internet sitesine çıkan sayfadan kolayca karar verebilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlarınıza indireceğiniz çeşitli uygulamalardan otobüs bileti satın alabilirsiniz.

İstanbul Çanakkale bilet al

İstanbul’dan Çanakkale’ye gidecek olanlar aradaki mesafeyi ve bilet fiyatlarını araştırıyor. İstanbul Çanakkale, Çanakkale İstanbul otobüs bileti fiyatları firmalara göre değişiklik gösterse de 100 ila 130 lira civarında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul ile Çanakkale arasında İki şehir arasındaki mesafe tercih edeceğiniz otoyola göre farklılık gösteriyor. D550 karayolu üzerinden seyahat edenler İstanbul'dan Çanakkale'ye 4 saat 49 dakikada ulaşabiliyor. Avrupa Otoyolu O3'ten ise beş buçuk saatte iki şehir arasında yolculuk yapabilirsiniz.

İstanbul bilet fiyatları | Ankara bilet fiyatları

Vatandaşlar gidecekleri şehirler için otobüs bileti aratırken İstanbul otobüs bileti | Ankara otobüs bileti | Bursa otobüs bileti | Antalya otobüs bileti | Diyarbakır otobüs bileti gibi ifadeleri aratıyor. Otobüs bileti fiyatları kilometreye göre farklılık gösteriyor.

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Her yaz olduğu gibi bu sene de Karadeniz bölgesine yoğun bir ziyaret yaşandı. Fındık ve çay toplamak için memleketlerine gidenler havaların soğuması ve işlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden büyükşehirlerdeki ikametgahlarına dönmeye hazırlanıyor. Karadeniz’den İstanbul’a vatandaşlar 160 ila 220 lira arasında değişen fiyatlarla otobüs bileti satın alabiliyor.