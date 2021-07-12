Otobüs bilet fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara otobüs bilet fiyatı

Korona kısıtlaması nedeniyle memleketlerinde bayram geçirmeye hasara kalan vatandaşlar 1 Temmuz itibariyle korona yasaklarının kaldırılması nedeniyle mübarek Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek memleketlerin yolunu tutacak. Kurban Bayram tatili için otobüsle yolculuk yapacak olanlar otobüs bilet fiyatlarını sorguluyor.

Otobüs bilet fiyatları ne kadar?

Terminal işletmecisi Mirza Binboğa, “Önümüzde bir de Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı da malumunuz masraflı bir bayram. Masraflar nedeni ile vatandaşlar gideceği yerleri erteleyebiliyor ve kurbanını kesmeye gayret ediyor. Bu da bizim şehirlerarası dolaşımımızı tamamen düşürdü. Şu anda fiyatlarımız normal, çünkü yolcu seviyesi sınırı kalktı. Ankara'ya 50 TL, İstanbul'a 150 TL fiyatlarla gidiyoruz.

Kurban Bayramı yaklaştıkça otobüs bilet fiyatları tartışması daha da alevlendi. Bundan birkaç ay önceki Ramazan Bayramı'nda İstanbul'dan Denizli'ye bir yolcu 140 liraya bilet alabiliyordu. Bu bayramda ise bilet fiyatı 220 lira oldu. Yolcular bu duruma tepkili: “Önceleri gidiş-dönüş 240 liraydı, bayramda 450'ye gidip geleceğim.” “Fiyatlar gerçekten yüksek.”

“15 gün önce 160 liraya geldim. Daha 15 gün geçti, hemen 170 yapmışlar. Nasıl oluyor bu anlamadım Bayram fırsatçılığı bu, fırsatçılık yapıyorlar.” "Fiyat hala yüksek bir şekilde devam ediyor. 250 lira gibi bir rakam. Uçak biletiyle yarışıyoruz şu an."

Firmalara göre bilet fiyatlarının düşmemesinin nedeni masrafların artması. Yolcular fiyatlar düşer umuduyla bekliyor. Fakat bayram öncesi fiyatların böyle bir düşüş öngörülmüyor.