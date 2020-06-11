Otobüs bilet fiyatları ne kadar? Bilet fiyatları düştü mü son dakika
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukta kısıtlamaya gidilmişti. Normelleşme sürecinin başlamasıyla birlikte şehirler arası seyahat kısıtlaması da kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar da hem memleketlerine hem de tatil beldelerine akın etmeye başladı. Ancak otobüs bilet fiyatları el yakıyor. Bilet fiyatlarına Ulaştırma Bakanlığı el attı.
Son dakika haberine göre Ulaştırma Bakanlığı otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında indirim öngören tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatları düşecek.