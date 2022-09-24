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Yerel Otoban ortasında ilginç görüntü
Yerel

Otoban ortasında ilginç görüntü

Çekmeköy'de bir adam, otobanda elbiselerini yaktı ve araçların arasında koştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 11:37:00 -

Akşam saatlerinde Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli mevkiinde meydana gelen olayda, otobanda elbiselerini yakan şahıs yarı çıplak halde araçların arasında koştu.

Trafiği tehlikeye sokan kişi hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

İHA'nın haberine göre, kendisini otomobilden görüntüleyen vatandaşa ise el sallayarak selam verdi.

Öte yandan koşan vatandaşın akıbeti ise bilinmiyor.

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Yorumlar

Murat

Domuz gibi kızardı
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