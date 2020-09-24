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Aktüel Oto yıkama dükkanında darbedildikten sonra aracın çarptığı kişi yaşam mücadelesini kaybetti
Aktüel

Oto yıkama dükkanında darbedildikten sonra aracın çarptığı kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:30:05 -
Oto yıkama dükkanında darbedildikten sonra aracın çarptığı kişi yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'da oto yıkama dükkanında darbedildikten sonra bir aracın çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesinde 17 Eylül'de yaşanan olayın ardından Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Metin Özcan, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kentte 17 Eylül gecesi Mutlular Caddesi'ndeki bir oto yıkamacıya giden Metin Özcan (39), burada beklerken Yunus Emre K. (33) tarafından darbedilmişti. Yunus Emre K. ve İhsan Y. (30) tarafından otomobile bindirilen ve Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde araçtan indirilen Özcan'a, yolun karşısına geçtiğinde hafif ticari araç çarpmıştı. Ağır yaralanan Özcan hastaneye kaldırılmıştı.

Araştırmada, olayın, Özcan'ın yüksek gelen hesap yüzünden garsonlarıyla tartıştığı eğlence mekanını kurşunlaması, daha sonra zararı karşılaması için aracı olan Yunus Emre K. ve İhsan Y. ile anlaşmazlığa düşmesi üzerine yaşandığı belirtilmişti. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Yunus Emre K. ve Deniz C. (35) tutuklanmıştı.

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