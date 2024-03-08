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Yerel Oto tamircide çıkan yangın 4 araca sıçradı
Yerel

Oto tamircide çıkan yangın 4 araca sıçradı

Yeniakit Publisher
2024-03-08 07:12:00 -

Bursa’da oto tamirhanesinde bulunan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yeri önündeki 4 aracı küle çevirdi.

Yangın, merkez Yıldırım Otosansit 12. Blok'taki oto tamirhanesindeki iş yerinde meydana geldi. Hızla büyüyen alevler iş yeri önünde bulunan 4 araca da sıçradı. Yangını gören çevredekiler durum üzerine hemen 112 ekiplerini aradı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi alevleri yaklaşık 20 dakikada söndürebildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri ve araç adeta küle döndü. Polis, yangının çıkış nedenini öğrenmek için tahkikat başlatırken, alevlere teslim olan iş yeri ve araçlar kameraya yansıdı.

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