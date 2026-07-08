  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrailli maymundan Türkiye’ye hadsiz tehdit: Askeri operasyon dahil her senaryoya hazırlık yapıyoruz Mayınlara karşı işbirliği yapılacak! Karadeniz'de üçlü mutabakat Asırlık Gece çok yakında ekranlarda! ‘Geceler vardır bir çağ kapanır, bir çağ açılır’ ABD apar topar iptal etti! F-35’ler sonrası İsrail’e bir şok daha İzmir’de kabusu yaşatan ayıyı vatandaşlar öldürdü İtperestler ayı diye sahip çıkmadı Zeyrek söylesin ‘Girdisi çıktısı 15 dakika' diyen hokkabazlar dinlesin: Trump Erdoğan'ı görünce gardı düşüyor Suç gelirlerini altın şirketi üzerinden aklıyorlardı! 6 şüpheli yakalandı Ulusalcı emekli generaller, solcu gazeteciler… Dizilin sıraya cevap verin şimdi utanmazlar Ankara’da tarihi kare! NATO liderleri aile fotoğrafında buluştu Enerji piyasasında yeni krizin ayak sesleri Trump konuştu petrol fırladı
Yerel Oto-pilot değil adeta ölüm tuzağı! Sivas'ta tır dorsesine arkadan çarpan lüks Tesla hurdaya döndü!
Yerel

Oto-pilot değil adeta ölüm tuzağı! Sivas'ta tır dorsesine arkadan çarpan lüks Tesla hurdaya döndü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Oto-pilot değil adeta ölüm tuzağı! Sivas'ta tır dorsesine arkadan çarpan lüks Tesla hurdaya döndü!

Sivas'ta lüks otomobil üreticilerinin "en güvenli" diye pazarladığı ve milyarlarca liralık teknoloji fiyaskosu olan araçlardan biri daha ölüm saçtı.

Sivas’ta seyir halindeki tırdan ayrılan dorseye çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada, seyir halindeki malzeme yüklü tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan ayrıldı. Tırın arkasında seyir halindeki Tesla marka otomobil, kontrolden çıkan dorseye çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elektronik aracın kaza önleme sistemlerinin devreye girmediği gözlendi. Kazayla inceleme sürüyor.

ABD Başkanı Trump'tan savaş açıklaması! "Öyle ya da böyle biz kazanacağız"
ABD Başkanı Trump'tan savaş açıklaması! "Öyle ya da böyle biz kazanacağız"

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan savaş açıklaması! "Öyle ya da böyle biz kazanacağız"

Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var

Gündem

Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da tır kazası: Yol yağ deryasına döndü
Şanlıurfa'da tır kazası: Yol yağ deryasına döndü

Yerel

Şanlıurfa'da tır kazası: Yol yağ deryasına döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23