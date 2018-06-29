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Oto BES'te yeni dönem başlıyor

1 Temmuz itibariyle çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan iş yerinde çalışan yaklaşık 4,5 milyon kişi otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olacak.

29 Haziran 2018 Cuma 22:40
Oto BES'te yeni dönem başlıyor

Türkiye genelinde 10 ile 49 kişi arasında çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz'dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olacak. Asgari ücretlinin maaşından 60 liradan fazla kesinti olacak. 3 bin lira alan bir kişinin maaşındaki kesinti 100 lirayı aşacak.

YAKLAŞIK 4,5 MİLYON ÇALIŞAN OTOMATİK OLARAK BES'Lİ YAPILACAK

Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri de otomatik Katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olacak. Emeklilik Gözetim Merkezinin 6 Haziran 2018 verilerine göre otomatik katılım, 231 bin işyerindeki yaklaşık 4,5 milyon çalışanı daha otomatik olarak BES'li yapacak. 2003 - 2017 yılları arasında 7 milyon katılımcıya ulaşan BES, son 1,5 yılda uygulanan otomatik katılım sayesinde katılımcı sayısını 11 milyona çıkardı. Türkiye Sigorta Birliği, yaptığı açıklamada "Uygulamaya dahil olacak işyerleri belirlenirken, işyerindeki tüm çalışan sayısına bakılacak. Ancak sisteme sadece 45 yaşını doldurmamış çalışanlar dahil edilmeye devam edilecek" dedi.

SİSTEMDEKİ ÇALIŞANLAR 2,9 MİLYAR TL FON BİRİKTİREREK TASARRUF ETTİ

EGM verilerine göre, başladığı 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar uygulamaya yaklaşık 75 bin işyeri katıldı. Sistemdeki 4 milyon çalışan toplamda 2,9 milyar TL'lik fon biriktirdi. Türkiye Sigorta Birliği, otomatik katılımın toplam tasarruflara katkı sağlama açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak "Bugün üçüncü basamak ile birlikte sistemde toplam 11 milyon katılımcı bulunuyor. Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni fazla birlikte 4,5 milyon çalışan daha bu uygulama sayesinde tasarruf etmeye başlayacak" dedi.

İŞYERLERİ VE İŞVERENLER ÖNCELİKLE EMEKLİLİK ŞİRKETİNİ SEÇMELİ

Otomatik katılım kapsamına giren işyerlerinin öncelikle emeklilik şirketleri ile görüşerek çalışanları adına emeklilik sözleşmesi yapması gerekiyor. Sisteme giriş esnasında fon seçimi çalışanların tercihleri doğrultusunda emeklilik şirketine bildirilebileceği gibi, tercihini belirtmeyen çalışan adına fon seçimi işveren tarafından belirlenecek. Katkı payının çalışanın ücretinden kesilip emeklilik şirketine aktarılması ise işverenin sorumluluğunda bulunuyor.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞYERLERİNE CEZAİ MÜEYYİDE

Türkiye Sigorta Birliği, açıklamasında otomatik katılım takvimine göre sisteme dahil olması gereken işyerlerinin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önemli olduğunu, aksi takdirde cezai müeyyideye maruz kalacaklarını hatırlattı. Sisteme dahil olması gereken tüm işyerleri ve işverenlerin bir emeklilik şirketi ile anlaşarak konuyla ilgili çalışanlarını bilgilendirmeleri gerektiğini ifade etti.

FAİZLİ FON TERCİHİNİN YANI SIRA FAİZSİZ FON SEÇİMİ İMKANI DA BULUNUYOR

Uygulamada faizli ve faizsiz fon seçimi aynı anda ve eşit şartlarda çalışanlara sunuluyor. Bugüne kadar, 4 milyon çalışanın toplam 2,9 milyar TL birikiminin yüzde 63'ü (1,8 milyar TL) faizsiz fon tercihi, kalan yüzde 37'si (1,1 milyar TL) ise faizli fon alternatifini seçen çalışanların birikimi ile oluştu.

YÜZDE 25 ORANINDA DEVLET KATKISI

Ödenen katkı payının yüzde 25'i kadar devlet katkısı sağlayan otomatik katılım, ilk iki ay sonunda sistemde kalan çalışana başlangıçta bir defaya mahsus 1.000 TL başlangıç devlet katkısı sunarak avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra, emekliliğe hak kazanan katılımcının birikimini emekli aylığı olarak almak istemesi halinde, en az 10 senelik yıllık gelir sigortası tercih eden çalışan için toplam birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı ile sadık katılımcısını ödüllendiriyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 22:40
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