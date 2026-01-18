Oto Bakım Servisinde İki Genç Hayatını Kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde oto bakım servisinde cansız bedenleri bulunan 2 genç toprağa verildi.

Olay, dün ilçenin Yunus Emre Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan araç motor bakım servisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde gençlerden haber alamayan yakınları ve iş yeri sahibi dükkâna geldi. Kapının açılmasıyla birlikte iki kişinin yerde hareketsiz halde olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen Oğuzhan Bölükbaş (27) ile yanında bulunan arkadaşı Sami Güzel’in (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Sami Güzel hakkında ailesi tarafından daha önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. 2 arkadaşın, bir aracı tamir etmek için dün akşam saatlerinde iş yerine geldikleri tahmin ediliyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, gençlerin yanında bulunan aracın kontağının açık olduğu, tamir için iş yerinde bulunan başka bir otomobilde ise gaz kaçağına dair bulgulara rastlandığı bildirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bölükbaş ve Güzel’in cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Cenazeleri defnedildi

Yapılan otopsi sonrası gençlerin cenazeleri farklı mahallelerde defnedildi. Olayda vefat eden Sami Güzel Keş Mahallesi’nde, Oğuzhan Bölükbaş ise Yüceler Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.