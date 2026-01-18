Tası tarağı toplayıp kaçan YPG/SDG 'seferberlik' ilan etti

Suriye’nin entegre olmak için kendilerine tanınan süreyi çatışmalara hazırlıkla geçiren terör örgütü YPG/SDG, Fırat’ın batısından temizlenince tası tarağı toplayıp kaçtığı Fırat’ın doğusunda seferberlik ilan etti.

Terör örgütünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana terör mevzilerine yönelik saldırıların bölgedeki "halkların kardeşliği" modelini hedef aldığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Bu saldırıların amacı mevcut kültürel çeşitliliğin yerine tek tipçi bir yapıyı dayatmaktır. Bu durum, devrimin kazanımlarına ve toplumsal kimliğimize yönelik bir tehdittir. Halk şehirlerini savunmak için topyekûn kenetlenmelidir. Tüm halkımızı seferberlik kararına destek vermeye, SDG ve Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) ile omuz omuza durmaya çağırıyoruz” denildi.