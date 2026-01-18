Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fırtına ayarı: Uçuşların yüzde 15’i iptal edildi
İstanbul genelinde etkili olan olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün ve yarın yapılacak uçuşların yüzde 15’i iptal edildi. Havalimanı otoritesi HEAŞ, yolcuları uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.
İstanbul’da beklenen kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında kısıtlamaya gidilmesine neden oldu. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son uyarıları doğrultusunda operasyonel güvenliği sağlamak amacıyla uçuş trafiğinde daralmaya gidildiğini duyurdu.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'i iptal edilecek.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'i iptal edilecek:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak-19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.
Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur."