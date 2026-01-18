Suudi Arabistan'dan Trump'a telefon: 'Sakın vurma!'

Veliaht Prens Selman, Trump'ı arayarak uyardı: "İran'ı vurmayın, bölge ateşe atılır, petrol piyasası çöker."

Washington Post'un haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS), ABD Başkanı Donald Trump'ı bizzat arayarak İran'a yönelik olası bir askeri saldırıdan vazgeçmesi için ikna etti. Prens Selman, İran'ın vereceği karşılığın bu kez çok daha geniş kapsamlı ve kontrolsüz olacağı uyarısında bulundu.

"Körfez ve ekonomi çöker"

MBS, Trump'a İran'ın misillemesinin Körfez güvenliğini tehdit edeceğini ve küresel enerji piyasalarında büyük bir krize yol açacağını iletti. Suudi Arabistan'ın bu diplomatik baskısına Katar, Umman ve Mısır da destek verdi. Arap müttefiklerin ortak endişesi, Trump'ın saldırı kararından geri adım atmasında belirleyici oldu.

