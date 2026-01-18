Resmen vazgeçildi de haberimiz mi yok?!? Agbadou 1 haftaya bitiyordu! Yedekler arasında yer aldı
Başkan Serdal Adalı'nın '1 haftaya bitebilir' dediği Emmanuel Agbadou, Wolves'un Newcastle'ı ağırladığı maçta yedek kulübesindeki yerini aldı.
Başkan Serdal Adalı'nın '1 haftaya bitebilir' dediği Emmanuel Agbadou, Wolves'un Newcastle'ı ağırladığı maçta yedek kulübesindeki yerini aldı.
Beşiktaş'ın stoper bir numaralı stoper adayı Emmanuel Agbadou süreci iyice karma karışık bir hal aldı... İstanbul'a gelip imza atması beklenen Fildişli stoper, Afrika Kupası dönüşü Newcastle ile oynanan Premier Lig maçında yedek kulübesinde yer aldı. Agbadou zaten Afrika Kupası'nda yer aldığı için 5 maçtır oynamıyordu.
- Emmanuel Agbadou için teklifimizi yaptık, bekliyoruz. Futbolcu Beşiktaş’a gelmeyi çok istiyor.
Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor; 'tamam' dedikleri anda transfer 1 saat içinde de bitebilir, 1 hafta da sürebilir.
Sergen Yalçın stoper için Emmanuel Agbadou'da ısrarcı...
Başkan Serdal Adalı ise savunma hattı için dünya yıldızı Harry Maguire ismini teknik heyetin önüne getirdi. Fildişili stoperin sadece bonservis maliyeti 15 milyon Euro'yu buluyor. Fotospor'a göre; İngiliz Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda olmak isteyen 32 yaşındaki stopere ise bonservis ödenmesi bile gerekmeyebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23