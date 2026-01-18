Domuzlar diktatoryasının iflas beyannamesi! Londra'da çatırdayan sistemi itiraf etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Londra’da teşkilatın ilk toplandığı mekanda yaptığı konuşmayla, aslında küresel sömürü sisteminin "ölüm ilanını" verdi. Guterres’in ağzından dökülen her cümle, yıllardır "Domuzlar Diktatoryası" dediğimiz o karanlık yapının artık dünyayı taşıyamadığının delili oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, teşkilatın ilk Genel Kurulu’nun 80. yıl dönümü münasebetiyle, 1946’da ilk toplantının yapıldığı Londra’daki Methodist Central Hall’da kürsüye çıktı. "BM Genel Kurulu 80 Yaşında: 1946'dan Geleceğimize" başlıklı sempozyumda konuşan Guterres, söze İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntılarını hatırlatarak başladı.

Guterres, 51 ülkeden delegenin 80 yıl önce bu salona ulaşmak için savaşın yerle bir ettiği bir şehirden geçtiklerini, Buckingham Sarayı ve Parlamento binasının Alman uçakları tarafından bombalandığı o günlerde, toplantı binasının bodrumunun 2 bin kişilik bir sığınak olduğunu anlattı. "Bu binadaki tüm taşlar, sade vatandaşların barış için dualarını ve umutsuzluğunu taşıyor" diyen Guterres, aslında o günlerden bugüne kurulan sistemin duygusal bir portresini çizmeye çalıştı.

Küresel Felaketler Zinciri ve Guterres’in "Karanlık" İtirafları

Konuşmasının devamında Guterres, göreve geldiği 2017 yılından bu yana yaptığı uyarıların nasıl birer birer gerçekleştiğini anlattı. 2025 yılının dünya için tam bir "kabusa" dönüştüğünü belirten Genel Sekreter, şu acı tabloyu çizdi:

Gazze, Ukrayna ve Sudan’daki çatışmaların "ölçüsüz derecede acımasız ve vahşi" olduğunu söyledi.

Yapay zekanın bir gecede her yeri sardığını ve ekonomileri tehdit ettiğini belirtti.

Pandeminin "milliyetçilik ateşine benzin döktüğünü", kalkınma ve iklim hedeflerini durdurduğunu savundu.

Küresel askeri harcamaların 2,7 trilyon dolara (İngiltere ekonomisinin %70’i) ulaştığını, buna mukabil insani yardımların kesildiğini ve eşitsizliğin arttığını vurguladı.

Uluslararası hukukun çiğnendiğini, gazetecilerin dokunulmazlıkla öldürüldüğünü ve BM çalışanlarının bizzat hedef alındığını itiraf etti.

Guterres’in en can alıcı cümlesi ise şu oldu: "2026'nın dünyası, 1946'nın dünyası değil. Ancak biz konuşurken çok taraflı sistem tehdit altında."

Domuzlar Diktatöryası yıkılıyor

Guterres’in bu "ah vah" dolu konuşması, bir diplomattan ziyade, batmakta olan bir geminin kaptanının son çığlıklarını andırıyor.

Guterres’in methiyeler düzdüğü o Methodist Central Hall sığınağı, aslında bugün dünyayı içine hapsettikleri o karanlık hücrenin sembolüdür. BM, İkinci Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından "barış" makyajı altında, mazlum milletleri kontrol altında tutmak için bir "Domuzlar Diktatoryası" olarak kurulmuştur. Guterres’in "taşlar duaları taşıyor" dediği o binada, aslında masumların kanı ve sömürgeci valilerin imzaları vardır. Bugün o taşlar çatırdıyorsa, bu sistemin "adalet" üzerine değil, "ganimet paylaşımı" üzerine kurulmuş olmasındandır.

Yakındıkları vahşetin mesulü bizatihi sistemleridir

Guterres çatışmaların "vahşi" olduğundan yakınıyor. Peki ya bu vahşeti durdurması gereken "Güvenlik Konseyi" değil mi? Kendi içindeki veto yetkileriyle Gazze’deki soykırıma yol veren, Sudan’ı açlığa mahkum eden vs. bizzat bu sistemin mekanizmalarıdır. Guterres’in "hukuk çiğnendi" itirafı, aslında Batı’nın "hukuk" dediği şeyin sadece kendi çıkarları tehlikeye girince hatırlanan bir maske olduğunun tescilidir. Gazze’de çocukların üzerine bombalar yağarken susan "uluslararası toplum", şimdi sistemin kendisini vurmaya başlamasıyla feryat etmektedir.

Trilyon dolarlarla silahlanan barış örgütü(!)

Barış örgütü olduğunu iddia eden BM’nin 80. yılında, dünyada silaha harcanan para 2,7 trilyon dolara ulaşmışsa, orada "barış"tan söz etmek ahmaklıktır. Bu rakam, emperyalizmin dişlerini ne kadar bilediğinin göstergesidir. Guterres, İngiltere ekonomisiyle kıyaslayarak bu rakamın büyüklüğünü anlatıyor; ancak bu silahların tamamının yine o "daimi üyeler" tarafından satıldığını söyleyemiyor.

Ölüm döşeğindeki hasta diriltilmeye çalışılıyor

Guterres, "Dünya değişti, sistem de değişmeli" diyor. Ancak Domuzlar diktatoryasında aktörlerin değişmesi veya masanın "güncellenmesi" hiçbir şeyi değiştirmez. 1946’da galip devletlerin kurduğu o sömürü tezgâhı, 2026’da "finansal mimariyi güncellemekle" düzelmez. Mesele, Batı merkezli bu kokuşmuş düzenin külliyen reddedilmesi ve "Dünya 5'ten büyüktür" şiarının ötesine geçerek, hakkı ve adaleti merkeze alan bir Mutlak Fikir nizamının ikamesidir.

Guterres’in Londra konuşması, bir kutlamadan ziyade bir "iflasın tescili"dir. Algoritmaların nefreti yaydığından, milliyetçiliğin arttığından ve BM çalışanlarının öldürüldüğünden bahseden Genel Sekreter, aslında şunu demektedir: "Artık kontrolü kaybettik."

Evet, kontrolü kaybettiniz! Çünkü harcında zulüm olan hiçbir yapı ebedi olamaz. Guterres’in korktuğu o "istikrarsız gelecek", aslında mazlumların zincirlerini kırdığı ve Batı’nın sömürü düzeninin yerle bir olduğu adalet şafağının habercisidir. 80 yıl önce bir sığınakta başlayan bu karanlık oyun, bugün yine bir sığınak binasında yapılan acı itiraflarla son bulmaya mahkumdur.