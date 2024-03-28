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Aktüel Otizmliler için bireysel hizmet danışmanlığı başlıyor
Aktüel

Otizmliler için bireysel hizmet danışmanlığı başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:15:00 -
Otizmliler için bireysel hizmet danışmanlığı başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’da düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’da düzenlenen, "Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Tanıtım Toplantısı"nda, yaptığı konuşmada "Önce insan diyerek toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz. Bugün sizlerle bir müjdemizi paylaşmak istiyorum: Otizmli bireyler ve aileleri için 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelimizi' hayata geçiriyoruz. Bu modelimizle Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli çocuğu olan her aile için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle otizmli bireyin en uygun hizmetlere ulaşması için aileyle birlikte çalışarak karar alma süreçlerine yardımcı olacağız. Ailelerimize psikososyal ve ekonomik destek de vereceğiz” dedi.

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