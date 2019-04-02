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Otizmde erken teşhis önemli

2 Nisan ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ Dr.

02 Nisan 2019 Salı 17:31
Otizmde erken teşhis önemli

2 Nisan ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Feriha Keşifoğlu, “Erken teşhis tedavi oldukça önemlidir” dedi.


Bir çocuğun otizmli olup olmadığının tespiti büyüme aşamasında başlamaktadır diyen Uzman Psikoloğu Feriha Keşifoğlu, “En çok gözlenen belirtiler; göz göze gelmede, yüz ifadesi ve beden dili gibi sözsüz iletişim becerisinin gelişiminde yaşanan belirgin problemlerdir. Bunlara ek olarak konuşmayı öğrenememe veya konuşmayı öğrenmede gecikme, başlamış bir konuşmayı sürdürmede zorlanma, kalıplaşmış veya sürekli tekrarlanan konuşma veya daha önceden duydukları belli bir cümleyi sürekli tekrar etmeyi de (ekolali) sayabiliriz. Kimi vakalarda yaşıtlarıyla arkadaşlık kuramama, yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgisiz kalma, adı ile seslenildiğinde bakmama, söylenenleri duymuyor gibi davranma ve başkalarıyla empati kuramama gibi davranışlar da görülürken otistik çocukların bir kısmında sürekli sallama, el çırpma gibi tekrarlanan ve nedeni olmayan hareketler de gözlenebilmektedir. Tehlikelerin farkında olmama, nedensiz gülme ve ağlama, alışmış oldukları rutinin dışındaki değişikliklere tepki gösterme de otizmin belirtileridir” dedi.


“Doğru yaklaşımla ve tedaviyle kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler”


Otizmli bir çocuğa sahip olan ebeveynlere öneride bulunan Feriha Keşifoğlu, “Otizmin kabullenilmesi ebeveyn için güç bir durum olsa da erken teşhis tedavi oldukça önemlidir. Çocuğunuzda fark ettiğiniz sorunları ve kuşkularınızı çocuk ruh sağlığı uzmanları ve çocuk nörologlarına danışmak hem sizi rahatlatır hem de tedavide yol gösterici rol oynar. Bu uzmanlar tanı koyma amacıyla otizme yönelik ayrıntılı değerlendirme yapmakta, otizm olup olmadığını, derecesini, zekâ düzeyini, uyum, iletişim becerilerini ve davranış gelişimini değerlendirmek için çeşitli testler yapmakta ve tedaviye başlamaktadırlar. Tedavinin başlıca hedefi çocuğun var olan potansiyelini ortaya koyabilmesini sağlamak, yaşama dair sorumluluklarını yerine getirebilmesini sağlayan becerilerini geliştirmektir. Otistik çocukların bireysel ve yapılandırılmış tedavilere iyi cevap verdiği ve bu tedavilerin kısa ve uzun vadede etkili olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak otistik bireyler doğru yaklaşımla ve tedaviyle kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler“ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 17:31
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