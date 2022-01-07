Otizm, erken tanıyla ortadan kalkabiliyor

Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur.

Otizmin “sosyal iletişim ve etkileşimde problemler ile birlikte tekrarlayıcı basmakalıp hareketlerin çocukta bulunup bulunmadığına göre tanı alan nörogelişimsel bir bozukluk” olduğunu belirten Dr. Ali Mert Beşenek, “Yeni psikiyatrik tanı sisteminin kullanıma girmesi ile birlikte otizm “kategorik” bir tanı olmaktan çıkarılmış, “sprektrum” yani süreklilik arz eden bir “yelpaze” haline getirilmiştir. Bu “yelpaze”nin bir ucunda hafif, diğer ucunda ağır otizm tanısı vardır ve saptanan sorunlar ve bulguların şiddetine göre çocuklar bu doğru üzerinde bir yere konumlanır.” dedi.

Kendi dünyalarında vakit geçirirler

Otizmin belirtilerine de değinen Dr. Beşenek, göz temasında kısıtlılık, ismine bakmama, ilgi paylaşımında kısıtlılık (örneğin ilgisini çeken bir şeyi göstermeme veya gösterilen bir şeye bakmama), özellikle bebeklik döneminde sosyal gülümsemenin olmaması, dil gelişim basamaklarında gerilik, kendi dünyasında vakit geçirme, empati becerisinde sorunlar, karşılıklı oyun oynamama, dili sosyal bağlamında kullanmakta zorluklar, özellikle ileri yaşlarda arkadaş edinmekte ve diğer kişilerle iletişim kurmakta problemler, kendini ifade etme güçlükleri görülebilen sosyal iletişim ve etkileşim problemlerinden bazıları olduğunu söyledi.

Beşenek, ileri geri sallanma, parmak ucunda yürüme, özellikle sevindiği zamanlarda kanat çırpma, dönen şeylere aşırı ilgi gösterme, oyuncakları amacına uygun kullanmama (örneğin arabaları sürmek yerine dizme), kısıtlı ve garip özel ilgi alanlarıyla aşırı uğraşma ise basmakalıp hareket örüntülerinden olduğuna dikkat çekti.

“Otizmde özellikle de belirtiler hafif düzeyde ise en olumlu tedavi sonucu için en önemli faktör erken tanı ve erken tedavidir” diyen Dr. Ali Mert Beşenek, “Çocukluğun erken döneminde beynin gelişiminin en hızlı olduğu süreçlerde yapılacak tedavi girişimleri en yüz güldürücü sonuçları vermektedir. Bu nedenle aileler, daha önce belirtilen bulgulardan şüpheleniyorlarsa ve/veya doktor veya öğretmen gibi üçüncü bir kişi tarafından bu şüphe dile getirilmişse hiç vakit kaybetmeden çocuk psikiyatriye başvurmalıdırlar.”uyarısında bulundu.

Otizm nedir?

Otizm, üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır.