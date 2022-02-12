Othello sendromu nedir? Uzman uyardı, tedavi edilmezse saldırganlık ve şiddete dönüşebilir!

Othello sendromu nedir?

Othello sendromu, kişinin hayatını önemli derecede etkileyebilen sanrılı bir rahatsızlıktır. Bu sendrom bazen sanrılı, patolojik veya hastalıklı kıskançlık olarak da adlandırılır. Othello sendromunda kişi mantıklı temellere dayanmayan düşüncelere sahip olur ve bu düşünceler zaman içerisinde paranoyaya dönüşebilir.

Othello sendromu belirtileri, tedavisi

Adını Shakespeare’in ‘Othello’sundan alan “othello sendromu”nun, kıskançlığın aşırı boyutlara ulaşmasıyla patolojik kıskançlık olarak ortaya çıktığını belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Burçin Nuri Akal, “Othello sendromunda kişi durumun kısmen farkında olsa bile dürtülerini kontrol edemez, gündelik hayatını yaşarken bile bu düşüncelerden kendini alamaz. Genellikle altta yatan, özgüven eksikliği ve benlik saygısında azalmadır. Sevgili ya da eşten ayrılmaktan korkma, herkesten saplantılı olacak şekilde kıskanma ne yazık ki saldırganlık ve şiddete dönüşebilir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, Othello sendromu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Othello sendromunun çevre tarafından fark edilmeyebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Akal, “Adını Shakespeare’in Othello’sundan alan bu sendrom, kıskançlığın aşırı boyutlara ulaşmasıyla patolojik kıskançlık olarak karşımıza çıkar. Çevre tarafından fark edilmeyebilir. Ama eş ya da sevgilinin hayatını çekilmez hale getiren bir süreçtir. Kişi inanacak kadar bir kuruntu yaratarak kendince bir senaryo üretir. Bu senaryoda ya aldatılacaktır ya da terkedilecektir. Elinde olan şeyi kaybetme korkusu ile birlikte partnerini her şeyden ve herkesten kıskanır. Sürekli deliller arama, sık sık sorgulamalar başlar. Basit bir olaya aşırı tepki gösterebilir. Eş ya da sevgilinin gittiği her yeri kontrol ve öğrenme çabası, sosyal medya mesajlarını takip etme, görüştüğü arkadaşlarını bile kendi belirleme gibi davranış sorunları olabilir, çünkü herkes potansiyel tehdittir. Eş ya da sevgilinin bireysel özgürlüğü kalmamıştır” şeklinde konuştu.



Othello sendromu nasıl teşhis edilir? Dürtülerini kontrol edemeyebilir

Othello sendromunda kişinin durumun kısmen farkında olsa bile dürtülerini kontrol edemeyeceğine ve gündelik hayatını yaşarken bile bu düşüncelerden kendini alamayacağına dikkat çeken Uzm. Dr. Akal, “Genellikle altta yatan, özgüven eksikliği ve benlik saygısında azalmadır. Sevgili ya da eşten ayrılmaktan korkma, herkesten saplantılı olacak şekilde kıskanma, ne yazık ki saldırganlık ve şiddete dönüşebilir. Birçok kadın cinayetlerinin ya da cinnet geçirdi gibi üçüncü sayfa haberlerinin arkasında çoğunlukla gizlenmiş bir Othello sendromu yatmaktadır. Bu haberlerde ‘Çok iyi bir insandı nasıl yaptı’ cümlelerini duyarız bazen çünkü sorun dışarıdan sadece ‘evdeki kıskançlık’ olarak görülür” ifadelerini kullandı.



Tedavi edilmezse şiddete başvurabilir

Uzm. Dr. Akal, “Othello sendromu şiddete varan sonuçları olabilen ciddi bir rahatsızlıktır ve mutlaka tedavi edilmelidir. Bir uzman desteği almadan hastayı tedavi etmek mümkün değildir. Kişi, dolayısıyla partneri tedavi sürecinde sağlıklı bir ilişki kurabilecek, alternatif çözümler üretilebilecektir. Tedavi sonrası kendini daha rahat ve mutlu hissedecektir. Othello’yu sadece kitaplarda okumak ya da tiyatroda izlemek dileğiyle” diyerek sözlerini noktaladı.