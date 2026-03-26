Tehlikeli gelişme! Siyonist Knesset Filistinli esirleri idam için toplanıyor! DEM Parti: Yarın Öcalan’a gidiyoruz! Bu görüşme çok önemli AK Partili belediyeden emekçileri sevindiren yeni zam... Danışmanı intihar eden DEM’li vekil hakkında şok iddialar! ABD’de laiklik elden gidiyor (!) Asker üniformasında dini simge dönemi Hizbullah İsrail’i sarsıyor! Elit Golani Birliği pusuya düşürüldü! Siyonistlerde ağır kayıplar var: 73 tank imha edildi Herkes bu kez altını tokatlayacak sandı ama… CHP’li Sarıgül kuyumcuları tehdit etti: Hesabını sorarız! İsrail'den "Tengsiri öldü" iddiası! Gözler İran'a çevrildi Böyle olur özgürlük ülkesi ABD’de hak-adalet! Tek suçu Filistin’e destek olmak MSB’den kritik açıklamalar! Katar’daki kaza, Türkiye'nin Irak kararı ve Eurofighter anlaşması…
Ötenaziyle kurt katliamı: Hayvan hakları savunucuları isyan etti
Ötenaziyle kurt katliamı: Hayvan hakları savunucuları isyan etti

Ötenaziyle kurt katliamı: Hayvan hakları savunucuları isyan etti

İngiltere’de Wildwood Trust hayvan parkında saldırganlık gösteren tüm kurt sürüsünün ötenaziyle öldürülmesi büyük tepki çekti, park yönetimi kararı son çare olarak savunurken hayvan hakları savunucuları esaret koşullarının olayda etkili olduğunu belirterek sert eleştiriler yöneltti.

İngiltere’nin Herne Bay kentindeki Wildwood Trust hayvan parkında bulunan Avrupa gri kurtlarından oluşan bir sürü, artan saldırganlık ve iç çatışmalar nedeniyle ötenazi yoluyla öldürüldü. Park yönetimi, kararın “kaçınılmaz ve son çare” olduğunu açıkladı.

“SALDIRGANLIK KONTROLDEN ÇIKTI”

Park yetkilileri, kurt sürüsü içinde ciddi bir davranış bozulması ve şiddetli agresyon geliştiğini belirtti. Açıklamaya göre, sürüdeki bazı kurtlar hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı ve durum hızla kötüleşti.

Yetkililer, bu koşullarda ne müdahale edebildiklerini ne de gerekli veteriner bakımını güvenli şekilde sağlayabildiklerini ifade etti.

ÖTENAZİ KARARI GELDİ

Olayların ardından kurtların bulunduğu alan daha önce kapatılmıştı. Ancak uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, sürüdeki tüm kurtların ötenaziyle uyutulmasına karar verildi.

Park yönetimi, “hayvan refahının öncelik olduğu” gerekçesiyle bu kararın alındığını vurguladı.

Wildwood Trust Genel Direktörü Paul Whitfield, kurtların son derece karmaşık sosyal yapılara sahip hayvanlar olduğunu belirterek, bu yapının bozulması durumunda çatışmaların kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Whitfield, “Ötenazi asla hafife alınmaz. Ancak bazı durumlarda, daha fazla acıyı önlemek için en insani seçenek olabilir” dedi.

TAŞIMA SEÇENEĞİ DE REDDEDİLDİ

Park yönetimi, kurtların başka bir yere taşınmasının hem hayvanlar hem de çalışanlar için yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle mümkün olmadığını açıkladı.

Uzun süre boyunca farklı çözüm yollarının denendiği ancak sorunun çözülemediği ifade edildi.

VAHŞİ DOĞADA OLSALAR KAÇABİLİRLERDİ

Karar, kamuoyunda büyük tepki çekti. Hayvan hakları savunucuları ve ziyaretçiler, kurtların doğal yaşam alanlarından koparılarak kapalı ortamlarda tutulmasının bu tür trajedilere yol açtığını savundu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Vahşi doğada olsalar kaçabilirlerdi” ve “Bu olay, hayvanların kafeslerde tutulmaması gerektiğini gösteriyor” gibi eleştiriler öne çıktı.

