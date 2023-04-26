  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Söylesene Ekrem Bey, işbirliğini PKK ile yapmadın mı?

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni müjde! Rakam belli oldu gibi

Süre 2 saate düşüyor! Raylı sistemlerde yerli dönemi! Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı Başkan Erdoğan devreye alıyor

Ne Yunanistan'la ne de Suriye ile... Uzman isim şok etti: Türkiye'nin orada savaşa girme tehlikesi var

Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti

ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

İP'ler kopma noktasında!

Örtüye özgürlük vaadi lafta kaldı

AK Parti'nin seçim videosundaki detay Yunanistan'ı panikletti! Paylaşımdaki Türk ayının altına dikkat
Ekonomi Otelleri şimdiden kapattılar! İnanılmaz bir akın bekleniyor
Ekonomi

Otelleri şimdiden kapattılar! İnanılmaz bir akın bekleniyor

Yeniakit Publisher
2023-04-26 16:19:00 -
Otelleri şimdiden kapattılar! İnanılmaz bir akın bekleniyor

Türkiye'ye bu yaz rekor sayıda turistin gelmesi bekleniyor. Avrupalı turistlerin Akdeniz ve Ege'deki otelleri şimdiden kapattığı ve otellerde yer bulmanın zor olduğu belirtiliyor.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok Avrupa ülkesi uçaklarında Türkiye'ye koltuk sayısını artırdı. Türkiye yeni sezona hazırlanırken, Aydın'da otellerdeki doluluk oranının geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 arttığı öğrenildi.

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketine bağlı Lucas Didim Resort Otel tarafından verilen bilgiye göre, Avrupa’dan Türkiye’ye tüm tatil rezervasyonlarında 2022 yılana göre yüzde 15’in üzerinde bir artış yaşandığı ve Avrupalıların en çok Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih ettiği belirtildi. Tatilcilerin en fazla Antalya bölgesini tercih ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye’nin tercih edilmesine başlıca neden olarak güneş, uzun kumsallar, temiz hava, hijyenik önlemler ve Avrupa destinasyonlarına yakın olması gösterildi. 250 kilometre uzunluğundaki Türkiye kıyılarının, nisan ve mayıs aylarındaki 21-26 derece ortalama sıcaklığı, 20 derece deniz suyu sıcaklığı ve günde yaklaşık 11 saatlik güneş ışınları ile tatilcilerin büyük ekserisi için optimum tatil ortamı sunduğu vurgulandı. Ayrıca 3 bin metreye varan yüksekliği ile arka plandaki Toros Dağları’nın Avrupalı tatilciler için oldukça cazip geldiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23