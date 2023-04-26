Otelleri şimdiden kapattılar! İnanılmaz bir akın bekleniyor

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok Avrupa ülkesi uçaklarında Türkiye'ye koltuk sayısını artırdı. Türkiye yeni sezona hazırlanırken, Aydın'da otellerdeki doluluk oranının geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 arttığı öğrenildi.

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketine bağlı Lucas Didim Resort Otel tarafından verilen bilgiye göre, Avrupa’dan Türkiye’ye tüm tatil rezervasyonlarında 2022 yılana göre yüzde 15’in üzerinde bir artış yaşandığı ve Avrupalıların en çok Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih ettiği belirtildi. Tatilcilerin en fazla Antalya bölgesini tercih ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye’nin tercih edilmesine başlıca neden olarak güneş, uzun kumsallar, temiz hava, hijyenik önlemler ve Avrupa destinasyonlarına yakın olması gösterildi. 250 kilometre uzunluğundaki Türkiye kıyılarının, nisan ve mayıs aylarındaki 21-26 derece ortalama sıcaklığı, 20 derece deniz suyu sıcaklığı ve günde yaklaşık 11 saatlik güneş ışınları ile tatilcilerin büyük ekserisi için optimum tatil ortamı sunduğu vurgulandı. Ayrıca 3 bin metreye varan yüksekliği ile arka plandaki Toros Dağları’nın Avrupalı tatilciler için oldukça cazip geldiği belirtildi.