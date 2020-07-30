Otellerde Kurban Bayramı için doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkan turizm merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda otellerin doluluk oranı yaklaşık yüzde 70'lere ulaştı.



Önlemlerin üst düzey tutulduğu tesislerde, iç pazarın yanı sıra Ukrayna, İngiltere, Kazakistan başta olmak üzere karşılıklı uçuşların başladığı ülkelerden gelen turistler, güvenli tatil yapabiliyor.



30 Ağustos Perşembe günü başlayıp, 3 Ağustos'a kadar sürecek Kurban Bayramı tatili öncesi hazırlıkların tamamlandığı tesislerde, doluluk oranı yüzde 60 ila 70 arasında görülüyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, yurt içi turizmde talep aldıklarını ama istenilen düzeye henüz gelemediklerini belirterek, açılan otel sayısının da her gün arttığını söyledi.

Özden, "Haziran ayına göre temmuzda talepler daha iyi. Otellerde temmuzda yüzde 50, 60 oranında doluluk oranı oldu. Rusya'nın turist gönderme kararından sonra, Rusya pazarından rezervasyonlar gelmeye başladı. İngiltere uçuşları başladı ve talepler iyi durumda. Her gün İngiltere pazarından iyi rezervasyonlar alıyoruz. Ağustos ayında İngiliz turistlerden daha çok talep alacağımızı umuyoruz." dedi.

- Sezon kasım ayına uzayabilir

Rus turistlerin ağustosta Antalya, Dalaman ve Marmaris'e gelmesini umduklarını dile getiren Özden, İzmir ve çevresinde ise sayılarının görece az olacağını söyledi.

Özden, bu yıl yaz sezonunun uzayabileceğini belirterek, "Normalleşme devam eder ve bir sorunla karşılaşmazsak yaz sezonunun kasım ayına uzayacağını umuyoruz. Almanya, Hollanda ve Belçika uçuşlarını açmıyor. Onlar da Türkiye'ye uçuşlara başlasa sezon kesin olarak kasım ayına sarkar." ifadesini kullandı.

Otellerin Güvenli Sertifikasyon Belgesi almaya devam ettiğini ve hijyen koşullarına uyduklarını söyleyen Özden, "Sosyal mesafe dolayısıyla otellerin yüzde 100 dolu olması söz konusu değil. Kurban Bayramı'nda istenilen doluluklara gelmedi ama şu anda doluluk oranı yüzde 60, 70'e ulaştı." dedi.

- "Rus pazarından geçen haftadan beri talep alıyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da otellerin doluluk oranının konseptlerine göre değiştiğini söyledi.

"Çok dolu oteller de var, misafiri az olan oteller de" diyen Atmaca, genel olarak bir yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Atmaca, "Temmuz hazirana göre iyiydi, ağustosta talep daha iyi olacak. Rus pazarından geçen haftadan beri talep alıyoruz." dedi.

Otellerin hepsinde tedbirlerin en iyi şekilde uygulandığını vurgulayan Atmaca, Kurban Bayramı sonrası Rus ve İngiliz turistlerin sayısının artabileceğini ifade etti.