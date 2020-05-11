Oteller için ‘Coronasız alan’ sertifikası bu hafta

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın yayınlanacak genelge ile turizm sektöründe yeni normal dönemin kurallarının uygulamaya konulacağını açıkladı. “Otellerde ‘Coronasız alanlar’ sertifikalandırılacak” diyen Bakan Ersoy, bu haftadan itibaren uygulama konulacak yeniliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. “Virüs olayını bir noktaya getirmeniz gerekiyor” diyen Ersoy, oteller için ‘Sertifikasyon belgelendirme’ prosedürü hazırladıklarını belirterek, “Bu çalışma dörtlü gruptan oluşuyor. Birinci grupta havayolları ve havaalanları var. İkinci grupta oteller, konaklama tesisleri, müze-ören yerleri ve restoranlar var. Üçüncü grupta turizm taşımacılığı var. Dördüncü grupta ziyaretçi dediğimiz yolcular var. Toplamda 132 maddelik bir kriter. Sadece konaklama ve restoranlarla ilgili olan kısmı. www.tga.gov.tr ‘de maddeler yayınlandı” dedi. Bakan Ersoy, detayları şöyle sıraladı:

Her ay tesislere asılacak

“Kriterlerin başında sosyal mesafe yer alıyor. Sosyal mesafede 1.5 metre kuralı var. Hijyen önlemleri alınıyor. Personelin pandemi eğitimi alması gerekiyor. Tüm bu yapılanların düzenli denetlenmesi gerekiyor. Özellikle hijyen servisi veren kurumlar var. Bunlar Türkiye’nin yatak kapasitesinin yüzde 80’ine hizmet veriyorlar. İşletmelere herhangi bir ekstra yük bindirmiyoruz. Otellerde koronasız alanlar sertifikalandırılacak. Sertifikalar her ay tesislere asılacak. Karekod olacak. İşletmenin denetim geçmişini görebileceksiniz. Uluslararası kuruluşlar olmazsa olmaz diye nitelendirilen kuralların tamamı sertifika kapsamında uygulanacak. Sertifikasyon da yeterli değil. Salı günü (yarın) genelge yayınlayacağız. Bir niyet mektubu hazırladık. Bize yolcu tedariği yapan ülkelerin tamamına niyet mektubu gidecek.”

“Karşılıklı hava trafiğini başlatacağız”

“Mektubun içeriğinde sertifikasyon detayları olacak” diyen Ersoy, “Sağlık altyapımızın detayları olacak. Yoğun bakım yatak sayılarımız, ambulans sayılarımız gibi. Karşılıklı hava trafiğini başlatacağız. Sağlık Bakanlığı’mız yoğun kullanılan alanlarda test merkezi oluşturuyor. Her gelen yolcu test edilecek. Önce iç turizmle ufak ufak başlayacağız” bilgisini verdi.

“Oteller kademe kademe açılacak”

Bakan Ersoy, “Oteller bizim yayımladığımız yükümlülüklere uymak zorunda” diyerek şöyle konuştu: “Haziran itibarıyla hava trafiği açılmaya başlar. Otelleri yavaş yavaş kademe kademe açacağız. Her şey dahiller kalkacak diye bilgi kirliliği oluyor. Böyle bir şey yok. Her şey dahil sistemi kaldıracak durum yok. Açık büfelerdeki sunum sistemi değişecek. Korumalı sistem olacak, karşınızda aşçı olacak. Ne kadar isterseniz tabağınıza o yemeği koyacak.”