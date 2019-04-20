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Otelin balkonundan düşen Alman turist, feci şekilde can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinin Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde tatil yapan Alman turist, kaldığı odanın balkonundan düşerek feci şekilde can verdi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 19:03
Otelin balkonundan düşen Alman turist, feci şekilde can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Alman Christoph Saenger (28), konakladığı otelin 2'nci katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Tatil yapmak için bölgeye gelen ve otelde konaklayan Alman Christoph Saenger, 2'nci kattaki odasının balkonuna çıktı. Alkollü olan Saenger, dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. Olayı görenlerin otel yönetimine haber vermesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Saenger, özel hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. 

Yapılan testte alkollü olduğu belirlenen Christoph Saenger'in cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü. 

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 19:03
  1. Antalya
  2. Manavgat
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