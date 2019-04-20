Otelin balkonundan düşen Alman turist, feci şekilde can verdi Antalya'nın Manavgat ilçesinin Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde tatil yapan Alman turist, kaldığı odanın balkonundan düşerek feci şekilde can verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Alman Christoph Saenger (28), konakladığı otelin 2'nci katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.



Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Tatil yapmak için bölgeye gelen ve otelde konaklayan Alman Christoph Saenger, 2'nci kattaki odasının balkonuna çıktı. Alkollü olan Saenger, dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. Olayı görenlerin otel yönetimine haber vermesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Saenger, özel hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.



Yapılan testte alkollü olduğu belirlenen Christoph Saenger'in cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.