  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bekin-Kılıç kavgası büyüyor: Yeniden Refah bu FETÖ’cü ağzının karşısında mı değil mi? Türk'ün göklerdeki imzası GÖKBAĞI sahnede! Projenin ilk uydusu görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uzayın da saygın aktörlerinden biri olacak Albayrak’tan muhalefete zehir zemberek sözler! "Bunlar koltuk uğruna böbreklerini bile satarlar" Siyonist canilere Ankara'dan sert tepki: O kanlı ellerinizi Suriye'den derhal çekin Galatasaray Üniversitesi mezununa vize vermediler: Başörtülü öğrenciye Fransız alçaklığı! Köşeye sıkışınca ne yapacaklarını şaşırdılar: Şer ittifakı yine şeytanlık peşinde! "Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme: 2 hakeme tutuklama talebi O hakim balya balya parayla fotoğraf bile çektirmiş! İşte rüşvetin belgesi Bakan Gürlek duyurdu: İlk 9 ayda 294 suçlu iade edildi
Aktüel Otelin 6. katından otomobilin üstüne düşen kadın ağır yaralandı
Aktüel

Otelin 6. katından otomobilin üstüne düşen kadın ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Otelin 6. katından otomobilin üstüne düşen kadın ağır yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kadının düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Feci olay, Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi'nde meydana geldi. N.G.G isimli kadın bir otelin 6'ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın müşahede altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı kadının olayın meydana geldiği otelde yaklaşık 3,5 aydır yalnız kaldığı öğrenildi.

SON GÖRDÜĞÜMDE YAŞIYORDU

Olayla ilgili konuşan görgü tanıklarından Abdulkadir Otar, "O sırada otoparktaydım. Gürültü duydum. Baktığımda otomobilin üzerinde kadını gördüm. Genç yaşlardaydı. Sağlık ekiplerine durumu bildirdim. Gelip yaralı kadını alıp gittiler, polisler de incelemelerde bulundu. Son gördüğümde yaşıyordu, hareket ediyordu ama durumu iyi değildi" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23