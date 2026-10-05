Otelin 6. katından otomobilin üstüne düşen kadın ağır yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kadının düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Feci olay, Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi'nde meydana geldi. N.G.G isimli kadın bir otelin 6'ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın müşahede altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı kadının olayın meydana geldiği otelde yaklaşık 3,5 aydır yalnız kaldığı öğrenildi.
SON GÖRDÜĞÜMDE YAŞIYORDU
Olayla ilgili konuşan görgü tanıklarından Abdulkadir Otar, "O sırada otoparktaydım. Gürültü duydum. Baktığımda otomobilin üzerinde kadını gördüm. Genç yaşlardaydı. Sağlık ekiplerine durumu bildirdim. Gelip yaralı kadını alıp gittiler, polisler de incelemelerde bulundu. Son gördüğümde yaşıyordu, hareket ediyordu ama durumu iyi değildi" dedi.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.