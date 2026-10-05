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Gündem Siyonist canilere Ankara'dan sert tepki: O kanlı ellerinizi Suriye'den derhal çekin
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Siyonist canilere Ankara'dan sert tepki: O kanlı ellerinizi Suriye'den derhal çekin

Yeniakit Publisher
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Siyonist canilere Ankara'dan sert tepki: O kanlı ellerinizi Suriye'den derhal çekin

Suriye'nin Kuneytra bölgesinde işgali genişletmeye çalışan korsan İsrail yönetimi, uluslararası hukuku çiğneyerek bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Siyonist rejimin sınır tanımayan saldırganlığına karşı dünyaya çağrıda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail’in Suriye’nin Kuneytra vilayetindeki "Sufa 53 hattı" üzerinde faaliyetlerini yeniden başlatmasına ilişkin yaptığı açıklamada, bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

İsrail’in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı hiçe saydığını vurgulayan İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti;

İsrail’in Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki faaliyetlerini yeniden başlatması, uluslararası hukuku ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı açıkça hiçe sayan yeni bir ihlaldir. Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir.

İsrail’in sınır tanımayan yayılmacılığı karşısında uluslararası toplumun sessizliği kabul edilemez. Uluslararası inisiyatiflerin, hukuku ve bölgesel istikrarı koruyacak somut adımlar atması artık bir vicdani zorunluluktur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Suriye’nin egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmayı sürdürecektir.

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