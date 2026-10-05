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Trabzon fındıkta kazandırdı: 613 milyon dolarlık ihracat!

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AA Giriş Tarihi:

Trabzon fındıkta kazandırdı: 613 milyon dolarlık ihracat!

Trabzon’dan yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen fındık ihracatı 40 bin tonu aşarken, dış satımdan elde edilen gelir 613 milyon 315 bin dolara ulaştı.

#1
Foto - Trabzon fındıkta kazandırdı: 613 milyon dolarlık ihracat!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 24 düştü, değerde yüzde 31 arttı.

#2
Foto - Trabzon fındıkta kazandırdı: 613 milyon dolarlık ihracat!

Bu dönemde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 31,93'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi.

#3
Foto - Trabzon fındıkta kazandırdı: 613 milyon dolarlık ihracat!

Fındık ihraç sezonunun ilk ayında ise Trabzon'dan 3 bin 366 ton fındıktan 38 bin dolarlık ihracat yapıldı.

#4
Foto - Trabzon fındıkta kazandırdı: 613 milyon dolarlık ihracat!

Önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 101, değerde ise yüzde 115 oranında artış yaşandı.

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