Trabzon fındıkta kazandırdı: 613 milyon dolarlık ihracat!
Trabzon’dan yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen fındık ihracatı 40 bin tonu aşarken, dış satımdan elde edilen gelir 613 milyon 315 bin dolara ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzon’dan yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen fındık ihracatı 40 bin tonu aşarken, dış satımdan elde edilen gelir 613 milyon 315 bin dolara ulaştı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 24 düştü, değerde yüzde 31 arttı.
Bu dönemde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 31,93'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi.
Fındık ihraç sezonunun ilk ayında ise Trabzon'dan 3 bin 366 ton fındıktan 38 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 101, değerde ise yüzde 115 oranında artış yaşandı.
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